Saúde mental: CAPS infantil será implantado com urgência em Passos

Casos de adolescentes que precisam de atendimento cresceram com a pandemia em Passos (foto: Wokandapix/Pixabay - foto ilustrativa)

A cidade de Passos, no Sudoeste Mineiro, terá uma unidade do Centro de Atenão Psicossocial Infantil, o CAPS i. O município teve um aumento significativo na procura por atendimento especializado de saúde mental entre crianças e adolescentes e, por isso, a necessidade de um serviço voltado exclusivamente para este público, segundo a secretária municipal de Saúde, Vanessa Cristina Silva Freire.

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são unidades especializadas em saúde mental para tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental grave e persistente. Os centros oferecem um atendimento interdisciplinar, composto por uma equipe multiprofissional que reúne médicos, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, entre outros especialistas.



Segundo Priscila Soares Corrêa Faria enfermeira apoiadora e responsável pela execução do projeto de implantação do CAPS i, o projeto para avaliação foi encaminhado para a Superintendência Regional de Saúde (SRS) e agora só depende da avaliação da Comisssão Intergestores Bipartite, do SUS, que pactua a organização e o funcionamento das ações e serviços em saúde.



Priscila, que visitou o CAPS i de São Sebastião do Paraíso para conhecer de perto o funcionamento, disse que serão necessários 11 profissionais, 5 deles de nível médio e 6 de nível superior, entre médicos psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociisl, psicólogos, parte administrativa e apoio. O CAPS i de Passos terá capacidade para atendimento diário de 25 adolescentes.



Ainda não há data exata para o início das atividades: "O processo é complexo, precisa definir o local, fazer aquisição de todos os móveis e equipamentos, contratar os profissionais, dentre outros. Mas quero iniciar o ano com a notícia do funcionamento”, disse a secretária de saúde.



“O CAPS i irá atender crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida”, explicou Vanessa.



Os recursos são municipais e, após o funcionamento, serão pleiteadas verbas estaduais e federais. Tudo leva a crer que o local será específico para o funcionamento do CAPS i. Segundo Priscila, o endereço do CAPS i não deverá ser o mesmo dos outros CAPS, que deverão ser centralizados na sede do antigo Hospital Otto Krakauer, o que até agora não se efetivou.



Em julho, a Câmara Municipal autorizou a assinatura de um termo de cooperação de R$ 84 mil, por 12 meses, do imóvel que pertence à Fundação Beneficente São João da Escócia e foi desativado em julho de 2016. O processo está em andamento.



Outros atendimentos

Em Passos, o atendimento de saúde mental funciona da seguinte forma: 800 consultas por mês no ambulatório de Saúde Mental, 793 consultas mês no CAPS AD (Álcool e Drogas) e de 1.100 a 1.200 consultas mensais no CAPS 2.



Os pacientes com sintomas graves ou persistentes vão até o CAPS 2 ou CAPS AD. Lá, eles recebem o acolhimento e o tratamento necessário. Após a estabilização do quadro desses pacientes, eles são encaminhados para o Ambulatório de Saúde Mental para ter o acompanhamento de seus respectivos quadros.