Sindtanque-MG não vai participar de possíveis manifestações do dia 1°

Sindicato dos Transportadores de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG) informou que não vai participar de greve dos caminhoneiros prevista para o dia 1° de novembro (foto: Comando Nacional do Transporte) O Sindicato dos Transportadores de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG) divulgou, nesta sexta-feira (29/10), por meio de nota, que não vai participar da possível greve dos caminhoneiros, que pode ocorrer na próxima segunda-feira, 1º de novembro . A entidade não retira a importância do movimento e justificou a ausência no ato por estar em processo de negociação.





“Consideramos o movimento legítimo, haja vista as dificuldades enfrentadas pelos transportadores de todo o país nos últimos anos. Porém, como atualmente mantemos negociações com distribuidoras de combustíveis e de derivados de petróleo e com os governos de Minas e Federal, optamos por reunir nossos esforços nas lutas pelo atendimento às demandas do setor”, informou em nota.





“Com a redução do ICMS do diesel em Minas e o congelamento do Preço Médio Ponderado Final (PMPF) por três meses, acreditamos que não só os transportadores terão um alívio, mas toda a sociedade, com possível redução dos preços dos combustíveis, que, certamente, também refletirá nos preços dos alimentos e produtos", afirmou o presidente.









greve foi confirmada por caminhoneiros em reunião realizada nessa quinta-feira (28) na Câmara dos Deputados e por videoconferência. Os manifestantes reivindicam, dentre outra demandas, o cumprimento do piso mínimo do frete rodoviário, a aposentadoria especial a partir de 25 anos e o fim da política de preço da paridade de importação da Petrobras para combustíveis.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira