Desaparecido há 15 dias, homem que morava no ES é encontrado morto em MG

O corpo de José Lopes foi encontrado neste lote vago de Itueta, leste de Minas (foto: Reprodução/Roberto Higino/Facebook )

O corpo de José Lopes de Assis, 75 anos, morador de Vila Velha (ES), foi encontrado nesta sexta-feira (29/10), em um lote vago, em Itueta, no Vale do Rio Doce. O município mineiro com 6 mil habitantes fica a 215 km de distância da cidade capixaba. De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava em estado avançado de decomposição.