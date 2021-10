Manifestantes fecham avenida em protesto contra morte de criança

Manifestantes atearam fogo em pneus e fecharam avenida (foto: Redes sociais)

“Queremos justiça, queremos justiça”. Esse era o grito de um grupo de manifestantes que fechou a Avenida Barão Homem de Melo, na altura do número 1.200, no Bairro Sofia, em Belo Horizonte, ateando fogo em pneus, protestando contra a morte de uma criança, na quinta-feira (28/10).

Esta não teria sido a primeira morte no local e os manifestantes exigem uma solução urgente. O Corpo de Bombeiros foi chamado, assim como a Polícia Militar.