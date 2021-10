Epamig vai iniciar projeto para otimizar o uso da terra no bioma Cerrado

O projeto será realizado nos Campos Experimentais da Epamig, localizados nos municípios de Prudente de Morais, Uberaba e Patos de Minas (foto: Epamig/Divulgação) Com o objetivo de reverter o alto número de pastagens degradadas, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) vai iniciar um projeto de pesquisa com foco na recuperação de pastagens deterioradas no bioma Cerrado por meio de sistemas integrados de produção.

O objetivo dos sistemas é abarcar diferentes esquemas produtivos para otimizar os usos da terra e fixar carbono no solo e na biomassa vegetal.

De acordo com o pesquisador da Epamig, Fernando Franco, os diferenciais do projeto são as condições de trabalhar a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF) desde o início, além da possibilidade de conduzir ensaios em áreas de ILPF estabelecidas há mais tempo.

"Os Campos Experimentais da Epamig em Patos de Minas e Prudente de Morais possuem áreas de ILPF instaladas há mais de dez anos. Então, os grandes diferenciais desse projeto são as possibilidades de fazer pesquisa nesses sistemas em dois momentos distintos. Caso contrário, teríamos que aguardar uma década para a continuação dos ensaios", destaca Fernando Franco.

Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), estima-se que, no Brasil, cerca de 130 milhões de hectares de pastagens estejam degradados e necessitem de alguma intervenção para reverter o estado em que se encontram. Só no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, regiões que compõem o bioma Cerrado, existem 2,5 milhões de hectares de pastagens com algum nível de degradação.