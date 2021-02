Epamig divulga cartilha gratuita para boas práticas na produção de queijos

Cuidados de higiene básicos ao longo da produção do leite são fundamentais, segundo Epamig (foto: Epamig/Divulgação)



Para a produção de um queijo artesanal de boa qualidade o segredo está, sobretudo, na produção de um leite de boa qualidade, é o que diz a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). Segundo estudos realizados pela Instituição, os produtores devem atentar às primeiras fases de produção do laticínio para evitar propagação de doenças.









As práticas para chegar nesse resultado são simples, e estão, principalmente, nos cuidados básicos de higiene ao longo da produção do leite. Os pesquisadores destacam a limpeza diária do local de ordenha como prioridade. É preciso remover o esterco e demais sujeiras para evitar a proliferação de moscas e outros insetos.





Além disso, todo o lixo deve ser descartado em recipientes apropriados. Outros animais, como gatos, cachorros, patos, galinhas e porcos, não são bem vindos nos espaços de ordenha.

(foto: Epamig/Divulgação)





Tomada essas precauções, a presença de colostro, leite proveniente de vaca com mastite e falta de higiene na ordenha e nos equipamentos, principais fatores de contaminação do insumo, de acordo com a empresa, são mais prováveis de serem evitadas.





"O produtor precisa estar atento ao manejo adequado dos animais durante a ordenha, assim será possível detectar sinais de doenças como a mastite. Além disso, é necessário fazer a limpeza correta do úbere e lavagem das tetas. Cuidados na higienização e na manutenção dos equipamentos são igualmente essenciais. A qualidade do leite é um bom indicativo da saúde do rebanho e da higiene do sistema de produção. E as indústrias de laticínios já estão pagando mais por isso”, destaca Cristiane Viana, pesquisadora da Epamig.





Além da mastite, a tuberculose e a brucelose também são doenças de grande risco para os animais. O governo brasileiro mantém programas de diagnóstico e de vacinação que o produtor precisa seguir à risca para garantir a saúde do rebanho.





Cartilha gratuita





Mais instruções e cuidados para produzir leite de boa qualidade estão reunidos em uma cartilha disponibilizada gratuitamente no site da Epamig

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.