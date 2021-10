Aeroporto de Uberaba registra movimento 60% superior ao do ano passado

Na alta temporada de verão, o aeroporto de Uberaba vai contar com voos para Maceió e Porto Seguro (foto: Creative/Commons/Divulgação) O aeroporto Mária de Almeida Franco, em Uberaba, já sente o início de uma retomada após o impacto causado pela pandemia, mas ainda está longe dos resultados obtidos antes da COVID-19 assombrar o mundo. O terminal registrou, entre janeiro e setembro deste ano, uma movimentação de embarque e desembarque 60% superior à do mesmo período do ano passado - mas 50% menor do que aos mesmos meses de 2019.

Segundo informações de planilha da Infraero Aeroportos, o número total de embarque e desembarque de passageiros do dia 1º de janeiro até o final de setembro deste ano no aeroporto de Uberaba foi de 34.423.

Novas linhas aéreas

Para voltar ao mesmo patamar de 2019, a gestão municipal tem tentado incentivar a venda de passagens e fortalecer a atuação das companhias aéreas. A diretoria de Turismo, Feiras e Eventos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba informa que realiza um trabalho articulado entre Azul e agentes de viagens.

“Com a chegada de novos voos pela empresa aérea Azul, com partidas de Uberaba para Belo Horizonte, em novembro para Campinas, na temporada de verão para Maceió com aeronave A-320 para 174 passageiros e para Porto Seguro, a expectativa é de crescimento consolidado”, destaca a Pasta por meio de nota.

A reportagem questionou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba sobre quais outras ações que a Pasta está desenvolvendo para contribuir com o aquecimento do turismo de Uberaba até o final desse ano. "O governo municipal trabalha com parcerias público privada para capacitar o segmento de turismo, atendimento, artesanato e prestação de serviços de uma forma geral", informou, em trecho de nota.



"Vale ressaltar que em novembro será lançado o site do Uberaba Convention Bureau, ação que tem a parceria do município, com o objetivo de vender nosso destino lá fora e atrair turistas, gerar dividas e contribuir para a nossa economia”, complementou.