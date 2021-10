Após oito meses suspensas, visitas nas UPAs de Uberaba são retomadas

Uma das duas UPAs de Uberaba fica situada no bairro São Benedito (foto: Jairo Chagas/Divulgação) Diante do avanço da vacinação contra a COVID-19 e do recuo do número de casos positivos, internações e mortes causadas pela doença, as visitas a pacientes das duas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Uberaba foram retomadas ontem (26/8) após oito meses suspensas.

Ainda conforme nota da Funepu, a medida foi tomada com base no atual cenário da pandemia, seguindo regras do atual Decreto Municipal de Enfrentamento à COVID, além das recomendações e normativas do Ministério da Saúde, como: medidas de distanciamento, uso de álcool em gel e uso da máscara.

“Desde o início da pandemia, os atendimentos nas duas UPAs seguem uma série de protocolos específicos para garantir a segurança em saúde dos pacientes e colaboradores.

Além do uso de EPIs (Equipamento de Proteção Individual), as unidades tiveram o espaço físico dividido para que pacientes com sintomas gripais não tenham contato com aqueles que procuram a UPA por outras questões”, destaca trecho da nota.

A reportagem questionou a assessoria de imprensa da Funepu sobre quantas visitas foram registradas ontem em cada uma das duas UPAs de Uberaba. Entretanto, a assessoria afirmou que só será possível divulgar este dado no final desta semana.

Mortes, internações e novos casos em queda

Entre o dia 1º de outubro até ontem (27/10), Uberaba registrou reduções nos números de mortes, internações e novos casos da COVID-19, em relação ao mesmo período do mês passado.

Diferentemente do período de setembro, quando foram registradas 38 mortes na cidade, em outubro foram contabilizadas 28 mortes. Já em agosto, entre os dias 1 e 26, 59 pessoas morreram vítimas da doença.

O número de mortes vem reduzindo em Uberaba desde abril, o mês mais letal da pandemia, quando foram registradas 240 óbitos na cidade.

No que diz respeito às internações, a cidade apresenta neste momento os menores índices desde o início da segunda onda, em janeiro deste ano. Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado na noite de ontem, 15 pessoas estão internadas nas UTIs/COVID da cidade, sendo que no início deste mês havia 37 pessoas internadas nesta ala.

Já a redução das internações na ala de enfermaria/COVID do município é mais discreta, ou seja, eram 18 pessoas internadas no início deste mês e agora são 13.

E com relação aos novos casos da doença na cidade, outubro também apresenta queda com relação aos meses anteriores. Até o momento foram registrados 1.564 novos casos, sendo que durante todo o mês de setembro foram 2.374 casos positivos. Os novos casos da doença vêm reduzindo na cidade desde maio, o mês com mais casos no município (5.321).

Desde o início da pandemia, Uberaba já contabilizou 43.628 casos positivos e 1.351 mortes causadas pela COVID-19.