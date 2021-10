Passos vislumbra retomada com fim de ano e alívio da pandemia

Festas de fim de ano vão aquecer o comércio de Passos, prevê ACIP (foto: Jésus Luiz Lemos/ACIP) A combinação entre a proximidade das festas de fim de ano e a perspectiva de controle da pandemia de COVID-19 já traz resultado a Passos, no Sudoeste mineiro. A cidade lidera o que comerciantes consideram como uma retomada na região, com a criação de mais de 400 novos postos de trabalho em setembro. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nessa terça-feira (26/10).

"Essa retomada dos empregos que foram perdidos durante a pandemia, mesmo que ainda um pouco lenta, mostra que as pessoas estão mais otimistas e acreditando no reestabelecimento e fortalecimento da nossa economia", avalia Renato Mohallem Santiago, presidente da ACIP (Associação Comercial e Industrial de Passos).

Quando considerada toda a microrregião de Passos, foram gerados 407 novos empregos em setembro, um aumento de 20,41% em relação a agosto. Foram 3.116 admissões e 2.709 demissões, e o comércio foi responsável por 39,5% das novas vagas criadas.

Destaques

O principal destaque foi justamente o comércio, com 86 novas vagas, seguido por serviços (71) e construção (54). "Para quem perdeu o emprego, será uma boa oportunidade para se recolocar no mercado de trabalho. Sobre os empregos temporários para o final de ano, a ACIP ainda não tem um número estimado, mas muitas empresas já estão contratando e estas contratações com certeza serão bem maiores do que foi no ano passado", diz o presidente da associação.

Dani Salermo, dona de uma loja de roupas femininas, é um exemplo de quem já está contratando para o fim de ano. Por causa da pandemia, ela precisou dispensar uma funcionário, mas agora contratou outra e encaminhou outras duas para amigas, que já as contrataram.

“Estou otimista com as vendas de fim de ano. Espero manter o emprego da que contratei ontem fixo”, comenta.

Na outra ponta, os setores de indústria (-19) e agropecuária (-7) fecharam setembro com saldo negativo no emprego em Passos.

Na microrregião

Das 27 cidades da microrregião de Passos, 14 registraram um saldo positivo em relação aos postos de trabalho em setembro. Confira como foi o desempenho de cada município, segundo o Caged: