Passos: vereadores aprovam ampliação de empréstimo de R$ 15 mil sem juro

Vereadores aprovaram flexibilização de normas do programa Juro Zero (foto: Reprodução/Google Street View) A Câmara Municipal de Passos aprovou, em sessão extraordinária nesta quinta-feira (6/10), projeto de lei que flexibiliza as regras para o microempreendedor, pequeno empreendedor e autônomos contraírem empréstimo de até R$ 15 mil a juro zero nas instituições bancárias.

No projeto original, apenas microempreendedores com curso no Sebrae Minas que apresentassem alvará de funcionamento poderiam ser contemplados. O projeto de lei aprovado hoje tirou as duas obrigatoriedades.





Os microempresários, autônomos ou pequenos empresários poderão retirar de empréstimo de até R$ 15 mil, com carência de seis meses e pagamento em 36 meses. A prefeitura arca com os juros do empréstimo.





O projeto de autoria da gestão municipal foi aprovado em 16 de agosto. O texto que flexibiliza o programa é do vereador Edmilson Amparado.

Para virar lei, a flexibilização aprovada hoje precisa ser sancionada pelo prefeito. O PL foi aprovado por unanimidade de votos, em dois turnos.

Mais prazo

O Juro Zero previa, inicialmente, admitir interessados até 28 de setembro. O prazo foi prorrogado para a próxima sexta-feira (8/10), mas ainda é considerado curto por autônomos e empresários.

Os vereadores decidiram que vão ter uma rodada de negociação com o prefeito Diego Oliveira para ampliar a validade do programa, que termina na sexta-feira (8/10).

A extensão interessa, por exemplo, ao empresário Dani Alves, que possui uma pizzaria com a esposa. "O tempo foi curto para arrumar a documentação e atender a todas as exigências. Se prorrogar, eu sou um MEI interessado no empréstimo”, disse.