Passos: Empreendedor poderá pegar empréstimo de até R$ 15 mil a juro zero

Vereadores aprovaram PL na Câmara de Passos para ajudar empreendedores e autônomos (foto: Câmara Municipal de Passos/Divulgação) empréstimos de até R$ 15 mil para pagar em três anos a juro zero. É isso que determina o projeto Passos Juro Zero, aprovado nesta quinta-feira (19/8) por unanimidade na Câmara Municipal da cidade do Sul de Minas. Autonômos, MEI (Microempreendedor Individual) e pequenos empreendedores de Passos poderão pegarde até R$ 15 mil para pagar em três anos a juro zero. É isso que determina o projeto, aprovado nesta quinta-feira (19/8) por unanimidade na Câmara Municipal da cidade do Sul de Minas.

Para ter acesso ao financiamento, o interessado precisa ter registro e alvará de funcionamento ativo no município de Passos há no mínimo 60 dias, dentre outros quesitos.

Detalhes

O município subsidiará o pagamento de juros remuneratórios do contrato de crédito incidente na parcela mensal efetuada pelo tomador, diretamente à instituição financeira. O tomador do empréstimo, por sua vez, terá que arcar com as despesas relativas ao tributo, às taxas de abertura de crédito e de emissão de carnês e tarifas bancárias.





O projeto determina que o município não pagará juros referentes a atrasos nos pagamentos.

Quem operará o Juro Zero será a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, a quem caberá negociar taxas de juros, condições de financiamentos como valor, prazo, carência e requisitos de atuação das instituições financeiras.

O interessado deverá realizar o cadastro preenchendo o formulário disponível no Portal do Município de Passos, através deste link

Passos Pra Frente

O Juro Zero faz parte do Programa Passos Pra Frente , que prevê ações de fomento, como o Refis, vale gás para inscritos no CadÚnico, ajuda a entidades filantrópicas. O Passos Pra Frente tem investimento de R$ 2 milhões, sendo R$ 700 mil da Câmara dos Vereadores, que entrou com parte do que recebe de duodécimo, e R$ 1,4 milhão do município.





A previsão é de movimentar R$ 20 milhões na economia.