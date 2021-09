Efeito pandemia: registros de MEI's sobem em um ano na região de Passos

Região de Passos registrou alta no número de registros de MEI (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press) A busca por novos negócios durante a pandemia elevou o número de abertura de MEI’s (Microempreendedores Individuais) na região de Passos. Balanço mostra que o agosto deste ano teve um número de registros 16,5% superior ao mesmo mês do ano passado, na área da cidade do Sul de Minas.

Na região de Passos, Itaú de Minas foi a cidade com o maior número de cadastros na plataforma (22,43%). Em seguida aparecem Capitólio (21,94%), Delfinópolis (21,73%), São Roque de Minas (21,55%) e Vargem Bonita (21,10%).

Somente em São Tomás de Aquino e Bom Jesus da Penha o aumento na quantidade de novos empreendedores foi inferior a 10%, com 7,5% e 5,95%, respectivamente.

Pandemia acelera registros

Diante da pandemia e da dificuldade de recolocação no mercado de trabalho, muitas pessoas encontraram no empreendedorismo uma fonte de renda. E o MEI foi a porta de entrada para esse universo. O microempreendedor individual pode faturar até R$ 81 mil por ano e paga uma contribuição mensal que, atualmente, gira em torno de R$ 56 a R$ 61, de acordo com a atividade.

Elizângela Ferreira Gomes deixou a informalidade tem 10 anos e se formalizou no MEI. Está feliz com o resultado e hoje presta serviço para órgão público, no município de Cássia. “Eu me formalizei por causa das questões previdenciárias. É uma segurança”, diz.

“Em tempo de recessão econômica é muito comum que as pessoas recorram ao empreendedorismo por necessidade, como uma alternativa certa. A gente pode observar que em 2014, 2016 houve esse aumento no MEI. Isso mostra o esforço dos brasileiros que são donos de pequenos negócios e que tiveram que migrar para o MEI ou que buscaram a formalização como saída para enfrentar problemas", explica Karina Santos Rocha, analista técnica do Sebrae em Passos.





"O MEI é uma forma jurídica mais simplificada porque tem baixo custo mensal de impostos, tem facilidade na abertura, além dos benefícios previdenciários”, complementa.

Cursos e orientações

Parceria entre o Sebrae e o Portal do Empreendedor disponibilizou uma plataforma com diversas opções de cursos , ministrados em regime remoto, para orientar sobre a gestão financeira mais adequada para os recursos de cada empresa ( clique AQUI ).

As aulas são gratuitas e podem ser acessadas a qualquer momento. O principal intuito do projeto é ensinar sobre a importância das estratégias de marketing, do planejamento antes de solicitar um crédito e dos conceitos básicos para clientes, fornecedores e concorrentes.

“Pode se cadastrar a pessoa que trabalha por conta própria e quer se legalizar como pequeno empresário para aproveitar todas as vantagens de ter um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Quando você se torna um MEI, tem direito a aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão”, explica a publicação na página do Sebrae.