Veja como MEIs podem comprar carro com até 30% de desconto

Carros do tipo picape ou furgão, destinados ao trabalho, tem a possiblidade de receber 30% de desconto na compra (foto: Wikimedia Commons) Pessoas cadastradas como Microempreendedores Individuais (MEIs) no Brasil têm acesso a benefícios que podem ajudar a prosperar o pequeno negócio. Um deles, é a possibilidade de comprar carro 0 km com até 30% de desconto.

"Antes, a receita anual do MEI era R$ 81 mil, cerca de R$ 6.150 por mês. Agora, foi para até R$ 130 mil, o equivalente a R$ 10.833 mensais. Além disso, poderão ter até dois funcionários, antigamente era permitido só um. Isso dá mais autonomia para os microempreendedores", explica.

"Diante do alto índice de desemprego no país, o governo aumentou esse limite para facilitar e evitar a informalidade dos trabalhadores. Essas mudanças passarão a valer no início de 2022", disse Silvio.

Entre as vantagens garantidas aos MEIs, está a compra de carro 0 km com desconto de até 30%, mas há algumas regras a serem cumpridas. Veja:

O benefício só vale para carros 0 km e pode variar de acordo com o fabricante, modelo e quantidade de carro;





Descontos variam de 2,5% a 30% e a probabilidade de conseguir abatimento maior é para a compra de carros destinados ao trabalho, como picapes e furgões;





A venda direta é realizada por quase todas as fabricantes a as mais populares para essa finalidade são das marcas Chevrolet, Volkswagen, Fiat e Renault;





Os proprietários devem ficar, no mínimo 12 meses com o carro, evitando que o desconto seja usado para revenda de carros.

Além dessa vantagem, os microempreendedores individuais também têm acesso a outros importantes benefícios, confira:

Dispensa dos alvarás;

Licença para atividade;

Acesso a produtos e serviços bancários (ex: linha de crédito);

Baixo custo mensal de tributos (ex: INSS, ICMS em valores fixos);

Podem emitir nota fiscal;

Direito a benefícios previdenciários (ex: aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio doença, licença maternidade e pensão por morte);

Apoio técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Todas as oportunidades, no entanto, dependem do pagamento em dia do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que é o imposto devido por um microempreendedor individual.

"O imposto varia com o tipo de prestação de serviço, mas ele vai de R$ 56 a R$ 61. Esses valores geralmente equivalem à 5% do salário mínimo. É importante para a população querer sair da informalidade, porque é um custo barato e garante benefícios", finaliza o educador.

