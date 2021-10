Novo terminal de passageiros do aeroporto de Uberlândia é inaugurado

Aeroporto de Uberlândia ganhou nova fachada e a capacidade de receber passageiros salta de 1,7 milhão para 3,9 milhões por ano (foto: Vinícius Lemos)

O novo terminal de passageiros do aeroporto de Uberlândia foi entregue oficialmente na manhã desta segunda-feira (25/10), com a visita do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A obra mais que dobrou a capacidade do terminal, mas não está 100% pronta, com previsão de mais alguns meses de execuções no segundo piso do local.O ministro ainda faz a inauguração de uma trincheira na rodovia BR-365 também na cidade do Triângulo, ainda com o projeto em execução.

A obra no terminal foi viabilizada por meio do Ministério da Infraestrutura e também pela Infraero, sendo iniciada em março de 2020. Foram investidos R$ 29,75 milhões, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac).



Agora, o aeroporto salta a capacidade de recebimento de passageiros de 1,7 milhão para 3,9 milhões por ano. A nova área de embarque é quatro vezes maior que a antiga, e a de desembarque tem o dobro de tamanho. Ambas já estão em funcionamento desde agosto.

A fachada também foi reformada e o segundo pavimento, contudo, não está liberado e segue em finalização. Lá funcionarão mais uma área comercial, setor administrativo e também um mirante para visitas. “As obras foram pensadas em fases. Já foi feita a reforma da pista e agora entregamos novo terminal, que garante mais conforto”, disse o ministros Tarcísio de Freitas.

Pacote de concessões O aeroporto no Triângulo Mineiro, agora reformado, faz parte do pacote da sétima rodada de concessão de terminais do tipo já anunciada pelo governo federal. Nesse bloco estão 16 terminais nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste do país.



Juntos, os terminais respondem pelo processamento de 39,2 milhões de embarques e desembarques de passageiros e 26% dos passageiros que pagaram passagens no mercado de transporte aéreo brasileiro em 2019.

No bloco estão os aerportos Santos Dumont e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro; Montes Claros e Uberaba, em Minas Gerais; além de Congonhas e Campo de Marte, em São Paulo. O leilão está programado para ocorrer no primeiro semestre de 2022.

Trincheira na BR-365

A obra consistiu na implantação de uma trincheira com pistas duplicadas para o tráfego dos veículos da rodovia, em desnível com dois viadutos superiores que proporcionam a passagem do trânsito urbano, além de passagens de pedestres.



A obras ainda não foram finalizadas, faltando detalhes como alças de veículos e também parte das passagens para pedestres. O tráfego da rodovia foi liberado em agosto, depois do início da construção ainda no início de 2019.



Na rodovia ainda há mais um trincheira a ser feira, na altura do Bairro Osvaldo Rezende, no cruzamento com a Avenida Marcos de Freitas Costa.



Segundo o ministro da Infraestrutura, a obra pode comerçar já no ano que vem. O prefeito Odelmo leão (PP) disse que ambas as obras são importantes para retomada da economia local.



“Uberlândia se menteve em busca da retomada da economia, mas gradativamente ela vai se movimentando”, disse.

Hoje à tarde, Tarcísio Freitas segue para entrega da chamada trincheira do Bairro Taiman, na Zona Oeste de Uberlândia, por onde cruza a BR-365. Foram investidos R$ 29,7 milhões, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).