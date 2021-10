Saiba onde o botijão de gás de cozinha custa mais barato em Minas

Preço do botijão de gás segue tendência internacional, segundo Petrobras (foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Que o botijão de gás se tornou um "peso" ainda maior na vida dos mineiros, ninguém duvida. O preço do produto sofreu uma disparada. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), na semana passada o preço do gás de cozinha aumentou 1,5%. Só em outubro, alta de 3,5%.



Para tentar ajudar a população, o Congresso aprovou o Projeto de Lei Nº 2.350/2021, que prevê a criação de um auxílio para subsidiar o preço do gás, chamado Para tentar ajudar a população, o Congresso aprovou o Projeto de Lei Nº 2.350/2021, que prevê a criação de um auxílio para subsidiar o preço do gás, chamado Gás dos Brasileiros.

A proposta prevê que o benefício seja pago a cada dois meses, correspondente ao valor de 40% ou 50% da média nacional do preço de botijão de 13kg, às famílias inscritas em Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), como o Bolsa Família, ou que possuem Benefício de Prestação Continuada (BPC), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo.



Mas, afinal, onde o preço do gás está mais em conta e qual o mais caro em Minas?



Baseado nos dados da ANP, o Estado de Minas levantou os preços médios e quais os mais baratos e mais caros encontrados em várias regiões do Estado. O levantamento é semanal, e conta com o que foi avaliado até o dia 23 de outubro.

Onde o gás está mais caro?

Em Januária, no Norte de Minas, há estabelecimentos que vendem o botijão de 13kg a R$ 125.



Na sequência, com botijões a R$ 120, estão revendas em Belo Horizonte, Contagem, Uberlândia (Triângulo) e Unaí (Noroeste).

E o botijão mais barato?

Nessa mesma pesquisa, onde foram analisados mais de 100 estabelecimentos em 39 cidades de todas as regiões mineiras, o botijão mais barato está em Juiz de Fora (Zona da Mata), a R$ 86,99.



Na sequência, São Sebastião do Paraíso (Sul de Minas), fiscais da ANP encontraram gás a R$ 89.



Porém, em Três Corações, também no Sul, é onde o morador encontra a média de preço mais em conta para o gás, R$ 94,56. O produto mais barato encontrado foi R$ 90, e o mais caro R$ 100.