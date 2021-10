Após fim de greve de tanqueiros, movimento é normalizado em postos de BH

Filas não se formaram no posto Pica Pau neste sábado, como ocorreu na última sexta (foto: Jair Amara/EM/DA PRESS)

O atendimento estava rápido, nesta manhã de sábado, no Posto Quik (foto: Jair Amara/EM/DA PRESS)

No posto Zepelim, Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, no Bairro Padre Eustáquio, estava vazio. No dia anterior, a procura foi tamanha que o combustível havia acabado.No posto Quick, na Rua Coronel Benjamim, a cena desta sexta-feira (22/10), de enormes filas, não se repetiu na manhã de sábado. Quem foi ao local foi atendido rápido, sem a espera do dia anterior.O mesmo ocorreu no Posto Pica-Pau, na Avenida do Ccontorno. Quem foi até o local hoje não teve que aguardar na fila como ocorreu ontem.A greve dos tanqueiros está suspensa em Minas. O anúncio foi feito, na tarde de sexta-feira, pelo presidente do Sindtanque-MG, Irani Gomes . No entanto, apesar da trégua, os tanqueiros afirmaram que ainda "aguardam uma posição do Governo de Minas". greve teve início à meia-noite de quinta-feira (21/10) . A categoria anunciou greve-geral anunciada pelos condutores para 1º de novembro contra os aumentos de preços dos combustíveis e a incidência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).Segundo o presidente do Sindtanque-MG, cerca de 800 caminhões estavam parados na região metropolitana de Belo Horizonte, sem nenhuma interdição de rodovia.