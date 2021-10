Tanqueiros de Minas fazem paralisação nesta quinta-feira na Grande BH

Faixas e caixão colocados pelos caminhoneiros na porta de uma distribuidora em Betim, na Grande BH (foto: Divulgação) Os tanqueiros, caminhoneiros responsáveis pelo transporte de combustível em Minas, entraram em paralisação nesta quinta-feira (21/10). O movimento começou na madrugada e não tem previsão de término.













Fila de caminhões-tanque em um dos pontos de manifestação em Betim (foto: Divulgação)

Na porta de uma das distribuidoras, além de faixas, foi colocado um caixão. Circula entre os caminhoneiros a informação de que tanqueiros dos demais estados do Sudeste também aderiram à paralisação de hoje.





“A situação está péssima para o transporte, é complicado. O diesel é caríssimo, a manutenção dos caminhões, as peças, tudo muito caro. O pedágio. Os carros estão todos sucateados devido aos fretes ruins. São vários fatores”, explicou o caminhoneiro ao Estado de Minas nesta manhã. Ele destacou que os rumos da paralisação agora dependem das negociações do governo com os representantes da categoria.





No último domingo, grupos de caminhoneiros de diversas categorias já haviam anunciado uma greve a partir de 1º de novembro . Além da questão do valor dos combustíveis e frentes, os caminhoneiros reivindicam o retorno da aposentadoria especial após 25 anos de contribuição ao INSS.





Em 9 de setembro, caminhoneiros articularam protestos por todo o Brasil . Os motoristas chegaram a bloquear estradas de 15 estados, incluindo Minas Gerais, por aproximadamente 24 horas.