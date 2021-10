Bope escolta tanqueiros para garantir combustível para aeroportos em Minas

Objetivo da PM é garantir abastecimento de aviões em Minas (foto: Marcos Vieira/EM/D. A Press - 16/03/2020)

A greve

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar escolta caminhões-tanque com destino a aeroportos para garantir o abastecimento de aeronaves em Minas Gerais, em meio à greve da categoria em Betim, na Grande BH, onde está situada a Refinaria Gabriel Passos (Regap), a principal do estado.“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esclarece que está fazendo a escolta das carretas de combustíveis até pontos seguros e que Batalhão de Operações Especiais (BOPE) atua na escolta de combustíveis para os aeroportos”, informou a corporação em nota.Ainda de acordo com a PM, “não há qualquer alteração” quanto à segurança dos tanqueiros e ao abastecimento dos postos de combustível no estado. A nota era das 17h30.Por outro lado, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro) informou que a greve dos tanqueiros já provoca “estoque reduzido” e “problemas de abastecimento” em Minas Gerais.Mas o sindicato pede para que a população não “faça uma corrida aos postos” para não “agravar o desabastecimento”. Os tanqueiros, caminhoneiros responsáveis pelo transporte de combustível, suspenderam suas atividades na madrugada desta quinta em protesto contra o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis cobrado no estado e o alto preço do diesel praticado pela Petrobras.Segundo o Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustível e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG), todas as transportadoras estão paradas, num total de cerca de 800 caminhões.O movimento também acontece nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.Centenas de manifestantes estão com caminhões-tanque parados nas portarias das principais distribuidoras de combustíveis, em Betim.