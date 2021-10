Greve dos tanqueiros: falta de combustível em postos de BH já provoca filas

Posto sem combustível na esquina da Avenida do Contorno com a Rua Niquelina, no Bairro Santa Efigênia (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )

Após o início da paralisação dos tanqueiros , caminhoneiros responsáveis pelo transporte de combustível, em Minas Gerais, nesta quinta-feira (21/10), alguns postos de Belo Horizonte já estão sem estoque de combustíveis.

A reportagem do Estado de Minas apurou que o Posto Santa Maria 2 (Ipiranga), localizado na esquina da Avenida do Contorno com a Rua Niquelina, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul da capital, não tem gasolina nem etanol desde às 15h. Segundo o gerente, não há previsão de reposição.

Posto com fila também, na Avenida dos Andradas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Outro posto localizado na Rua da Bahia, esquina com a Rua Bernardo Guimarães, no Bairro de Lourdes, está sem gasolina comum desde o meio da tarde. Há somente etanol e gasolina aditivada, porém, segundo um frentista esses combustíveis também devem acabar nas próximas horas.





Em outros estabelecimentos que ainda têm estoque de combustíveis, a movimentação de motoristas para abastecer os carros é grande. No Posto Leste, localizado na Avenida dos Andradas, Bairro Santa Efigênia, já há uma fila de carros.

Movimentação de carros no Posto Nossa Senhora de Fatima, na Avenida dos Andradas, 1350 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O Posto Eco, na Rua dos Tupis,1774, no Barro Preto apresenta movimento de veículos para abastecer, assim como os postos Nossa Senhora de Fátima, na Avenida dos Andradas, 1350; o Posto Center Sul, na Rodovia Br-356, 540, no Bairro Sion e na Avenida Prudente de Morais, 1133, no Bairro Santo Antônio.

Movimentação de carros em posto da Avenida Prudente de Morais, 1133 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





Paralisação e risco de desabastecimento





Caminhões-tanque que chegam para abastecer nas distribuidoras de combustíveis estão sendo acompanhados por viaturas da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em Betim, na Grande BH. Muitos deles temem sofrer retaliação por parte dos manifestantes que protestam na entrada das distribuidoras, desde a manhã desta quinta-feira.

Polícia fez escolta para abastecimento de caminhões-tanque em Betim, na Grande BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





“Nós não aguentamos mais as altas (nos preços) dos combustíveis. O óleo diesel representa hoje quase 70% do valor do frete. As transportadoras estão quebrando, transportadoras que são históricas no estado, não aguentam mais trabalhar. Pedimos a sensibilidade do governo, mas o governo não está se importando com essa categoria, que hoje carrega mais de um terço da economia do estado”, afirma o presidente do Sindtanque-MG, Irani Gomes.





De acordo com ele, a paralisação vai continuar até que o governo decida negociar com a categoria.

Sobre a falta de combustíveis registrada em alguns postos da capital, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro) afirmou, por meio de nota que "conforme previsto, os postos que possuíam estoques baixos, tiveram problemas."

Na manhã desta quinta-feira, a entidade informou, também em nota, que apoia os caminhoneiros. Porém avalia que, se o movimento durar mais de 24 horas, pode haver desabastecimento de combustíveis em postos com estoques mais baixos.

*Estagiária sob supervisão