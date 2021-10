Bolsonaro anuncia ajuda a caminhoneiros em meio à alta no preço do diesel

Caminhoneiros fazem paralização pela alta no preço do diesel, em Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Após anunciar o Auxílio Brasil de R$ 400 sem que o governo tenha definido a fonte de custeio , o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), repetiu a postura ao divulgar, nesta quinta-feira (21/10), a criação de um benefício a caminhoneiros.

"Números serão apresentados nos próximos dias, vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão ajuda para compensar aumento do diesel", afirmou o presidente durante evento em Sertânia (PE) - mais uma vez, sem oferecer detalhes sobre a medida.



A novidade vem em um momento de preocupação entre economistas e agentes do mercado com a situação fiscal brasileira e de alta no preço dos combustíveis , um dos vilões da inflação.



O problema tem grande impacto sobre os caminhoneiros, uma das bases de apoio de Bolsonaro. O presidente tem enfrentando dificuldades em baixar o valor dos derivados de petróleo e jogado o problema no colo do ICMS cobrado por governadores e prefeitos.



Durante o evento desta quinta, Bolsonaro repetiu que o Auxílio Brasil será de R$ 400 "para todo mundo, sem exceção".



Como revelou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Executivo decidiu mudar o teto de gastos para abrir espaço fiscal e bancar o Bolsa Família repaginado em ano eleitoral.



A declaração de Bolsonaro foi dada em evento de inauguração do Ramal do Agreste. A obra deve levar água do Rio São Francisco a cidades de Pernambuco e Paraíba.