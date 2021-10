Banco do Nordeste começa a atender novos municípios mineiros da Sudene

O superintendente do Banco do Nordeste, Wesley Maciel, se reuniu com empresários e políticos em Valadares (foto: Prefeitura de Governador Valadares/Divulgação ) O Superintendente Estadual do Banco do Nordeste, Wesley Maciel, se reuniu com empresários e lideranças políticas nesta quinta-feira (21/1), em Governador Valadares, para dizer que o banco, mesmo sem ter a uma agência instalada na Região do Vale do Rio Doce, já pode atender os empresários e produtores rurais das 81 cidades da região, incluídas na área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em 27/09.

Desde que Governador Valadares e as cidades da região foram inseridas na área da Sudene, políticos e empresários do Rio Doce têm se articulado para que ações concretas, relacionadas aos incentivos fiscais e econômicos gerados pela superintendência, sejam colocadas em práticas nos municípios da região.

No encontro com o prefeito de Governador Valadares, André Merlo (PSDB), e lideranças políticas e empresariais da região, Maciel disse que o Banco do Nordeste vai iniciar o atendimento aos produtores rurais por meio da Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares e da Câmara de Dirigentes Lojistas, até que sua agência seja instalada na cidade.

“Vamos atendendo através das agências que estão mais próximas. Todos que têm necessidade de algum crédito já terão esse benefício, que vamos colocar à disposição imediatamente”, disse Maciel.

André Merlo gostou do encontro, que para ele teve resultados práticos, além de ter sido, na sua opinião, esclarecedor para todos, que têm muitas expectativas com os novos rumos do desenvolvimento regional.

“Hoje temos uma sensação de justiça, uma vez que estamos numa área que é limítrofe com uma antiga área da Sudene há muitos anos e tínhamos uma concorrência injusta, onde essas regiões se desenvolveram muito e a nossa não, porque perdíamos muitos investimentos por não estarmos na área da Sudene”, disse o prefeito de Valadares.

Para André Merlo, a oportunidade de poder se reunir com o Banco do Nordeste,mostrou quais são os benefícios que os empresários terão, principalmente com as linhas de crédito para investimentos, para ampliar seus negócios.