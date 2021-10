PM descobre oficina mecânica que era usada como laboratório de drogas em MG

TO

O material apreendido e os homens detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Perdizes (foto: PMMG/Divulgação) A Polícia Militar conseguiu acabar com um esquema de traficantes de drogas no município de Santa Juliana, no Alto Paranaíba. Os criminosos usavam o que parecia ser apenas uma oficina mecânica como laboratório de entorpecentes. Três pessoas foram presas durante a operação, na noite dessa quarta-feira (20/10).

Tudo começou por volta das 22h, quando os policiais abordaram um veículo na MG-462, no município de Perdizes, conduzido por um homem de 39 anos. Após buscas no interior do carro, foi encontrada uma porção de cocaína.

Quando entraram no espaço, três homens foram abordados: um de 26 anos, que na hora fazia uso de entorpecentes; e outros dois, de 31 e 35 anos, que assumiram que trabalhavam na fabricação das drogas vendidas.

Na oficina, foram localizados uma porção de cocaína, utensílios domésticos, uma balança de precisão e várias cápsulas abertas de remédios, além de dinheiro.

Os três homens foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Perdizes, juntamente com todo o material apreendido. Eles responderão por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Já o veículo abordado pelos militares no início da ocorrência foi apreendido e removido ao pátio credenciado do Detran.