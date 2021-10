Preso um dos homens mais procurados de Minas Gerais

Dionathan estava foragido da Justiça há mais de 13 anos (foto: PMMG)

Foragido da justiça há mais de 13 anos e que possui 14 mandados de prisão por prática de homicídios e tráfico de drogas, Dionathan da Silva Cruz foi preso nesta quarta-feira (20/10), numa ação conjunta entre o Ministério Público e a PM. A prisão ocorreu em Córrego do Aventureiro, vila que integra Conceição do Capim, em Aimorés, na Zona da Mata Mineira.

A operação foi realizada pelo GAECO/Regional de Ipatinga, Inteligência do 11º BPM e 15ª Companhia Independente do 8ª RPM. Ao perceber a chegada dos policiais, Dionathan tentou fugir, mas foi capturado. Em seu poder, dentro de uma mochila, foram encontrados dois revólveres calibres 9 mm e 380, três carregadores de 380 e dois de 9mm, além de farta munição, R$ 4.400,00 em dinheiro e uma nota promissória de R$ 10.000,00.

Dionathan estava incluído no Programa "Procura-se" da Secretaria de Segurança de Minas Gerais, figurando entre os 21 indivíduos mais procurados do estado. Considerado de alta periculosidade, o “procurado” tem envolvimento com grupos criminoso de Mutum.

Ao efetuar a prisão de Dionathan, os policiais apreenderam uma motocicleta. Ele está preso na Delegacia de Aimorés e deverá ser transferido para o sistema prisional.