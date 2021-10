Cemig prorroga prazo para clientes de baixa renda negociarem débitos

Consumidores de baixa renda da Cemig poderão negociar débitos até 25 de outubro, evitando, assim, corte de luz (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)









Com a prorrogação, os clientes podem fazer o parcelamento da dívida em até 24 vezes sem juros. A condição é válida apenas para consumidores que não possuem parcelas em vigor. Para ativar a oferta, basta entrar em contato com a Cemig por meio do site ou WhatsApp, pelo número (31) 3506-1160.





O pagamento da dívida também poderá ser feito via cartão de crédito, em 12 vezes sem juros, inclusive para clientes que estão com parcelas em vigor e classificados na Tarifa Social.





Vale lembrar que outros clientes, sejam eles comerciais e residenciais de baixa tensão, também podem dividir em até 12 vezes sem juros as contas em atraso. Neste caso, o pagamento pode ser feito via cartão de crédito ou pela própria fatura de energia. Basta entrar em contato com a Cemig para ativar as condições.





"No caso de pagamentos via cartão de crédito, o parcelamento é sem juros. Importante destacar que, caso haja o corte por inadimplência, o prazo para religação da energia é de até 48 horas a partir da quitação ou parcelamento da conta, sendo 24 horas na área urbana e 48 horas na rural", informou a companhia.

A Cemig anunciou, nesta terça-feira (5/10), que prorrogou o prazo para que mais de 900 mil famílias cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e com unidades classificadas como "Residencial Baixa-Renda" negociem débitos e evitem o corte no fornecimento de luz. O grupo de consumidores tem até 25 de outubro para chegar a um acordo com a companhia.