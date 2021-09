Cemig: consumidores podem utilizar o Pix para pagar fatura de energia

Consumidores já podem utilizar o Pix para pagar contas de energia elétrica (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) anunciou nesta quarta-feira (8/9) uma nova opção de pagamento das faturas. Os consumidores já podem utilizar o Pix para pagar as contas de energia elétrica.









Como realizar o pagamento virtualmente?





Para realizar o pagamento por meio da modalidade, utilizando a fatura física, o cliente deve fazer a leitura do QRcode com a câmera do celular e pagar a fatura pelo aplicativo do seu banco. O QRCode está presente no campo "Reaviso de contas vencidas/ Débitos anteriores" da conta ou ao lado do código de barras tradicional.





O mesmo é válido para as segundas-vias das contas emitidas nos canais de atendimento. Para quitá-las utilizando o Pix, em casos da fatura ainda não possuir a opção, é necessário solicitar a segunda-via digital por meio do Cemig Atende Web, ou pelo WhatsApp de número 31 3506-1160.





Uma terceira opção está disponível, ainda, para o cliente. O aplicativo Cemig Atende é a forma mais prática de efetuar o pagamento. Além da fatura digital com o QRCode Pix, existe a opção “Copia-Cola” do código Pix. O objetivo é permitir o pagamento em seu banco digital de preferência, sem a necessidade de utilização da câmera do celular.





Wellington Fazzi Cancian, gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, afirma que a modalidade vem ganhando cada vez mais adesão dos brasileiros. A plataforma é a forma mais rápida de atualizar os débitos na Cemig.





"Com o Pix, estamos vivendo uma grande evolução nas formas de pagamento no Brasil e as faturas de energia elétrica têm papel fundamental para essa transformação”, compartilha o gerente.





Segundo a empresa, a nova opção é uma forma moderna e cômoda para quitação das faturas, além de garantir ainda mais segurança para os clientes.





Fatura por e-mail

Segundo a Cemig, a retirada da fatura por e-mail é a forma mais prática e sustentável de receber a conta de energia. Atualmente, mais de 600 mil clientes da empresa já aderiram à conta digital.





Ao optar pela fatura por e-mail, o consumidor receberá todo mês em seu correio eletrônico uma mensagem da companhia com o arquivo da conta de energia.





Para garantir o recebimento, o cliente deve manter o cadastro na companhia atualizado, em especial o endereço de e-mail do titular ou do responsável pelo pagamento da fatura.





“Ter acesso a uma conta online é fácil e a quantidade de pessoas que optam por esse meio vem crescendo cada vez mais, uma constatação da eficiência e segurança do serviço”, afirma Amanda Diniz, gerente de Gestão do Cadastro e Faturamento de Clientes da Cemig.





Para receber a fatura por e-mail, é necessário solicitar a adesão via WhatsApp Cemig; Cemig Atende Web ou Aplicativo Cemig Atende. A solicitação pode ser feita também via telefone, no número 116 ou de forma presencial nas agências.