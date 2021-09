Aeroporto da Pampulha será leiloado na próxima terça-feira (5/10)

Pista do Aeroporto da Pampulha, que será cedido à iniciativa privada (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, será leiloado na próxima semana na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo. A sessão pública do leilão para concessão da exploração, ampliação e manutenção da infraestrutura do local será promovida pelo governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), na terça-feira (5/10).

Segundo a Seinfra, ao longo de 30 anos também está previsto o pagamento anual de outorga variável, que corresponde a um percentual da receita bruta auferida pelo concessionário.

Entre os benefícios da concessão, estão melhorias na eficiência operacional e aperfeiçoamentos no nível geral dos serviços prestados no aeroporto, além da expansão da capacidade de geração de receitas.

Investimentos

Os investimentos com a concessão estão estimados em R$ 151 milhões, viabilizados mediante investimentos privados. Desse total, cerca de R$ 65 milhões serão empregados nos primeiros 36 meses e usados em serviços como a construção de um terminal de aviação geral, sistema de pistas de táxi, recuperação parcial do pavimento da pista e preparação para novos hangares.





O projeto também prevê R$ 99 milhões de arrecadação em impostos federais, estaduais e municipais.





"A concessão do aeroporto da Pampulha vai viabilizar novos investimentos para aviação em Minas. Vamos revitalizar e investir no equipamento, trazendo maior conforto e segurança para os usuários. Estamos criando um hub de turismo e investimento na Região da Pampulha, com a concessão também do Ginásio do Mineirinho", disse o subsecretário de Transportes e Mobilidade da Seinfra, Gabriel Fajardo.

O aeroporto atualmente

O Aeroporto da Pampulha- Carlos Drummond de Andrade atende atualmente, ao tráfego de aeronaves da aviação executiva e da aviação geral, sendo um dos principais polos de manutenção de aeronaves e helicópteros do país.

Nos últimos cinco anos, a média anual no aeroporto foi de 323,9 mil passageiros transportados e movimentação de 41,5 mil aeronaves. Quase 30 hangares estão em funcionamento.

A estrutura está instalada em uma área de quase dois milhões de metros quadrados, na Pampulha, a cerca de oito quilômetros do Centro de Belo Horizonte, e conectada a importantes eixos viários e elementos de transporte público que facilitam seu acesso.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria