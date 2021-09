Mater Dei anuncia compra de empresa de inteligência artificial

Isso porque a rede hospitalar pretende pagar até R$ 25,080 milhões em aquisição secundária de ações, conforme modelos de incentivo financeiro alinhado entre as partes, e mais R$ 15 milhões em aquisição primária de ações. Com isso, a compra de 50,1% do capital social da A3Data pode chegar a R$ 40,8 milhões. O acordo também prevê que os sócios e gestores da empresa de inteligência artificial se mantenham à frente do negócio.