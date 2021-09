Hapvida vence disputa e anuncia aquisição de 59% do Grupo HB Saúde

A Hapvida informou que os acionistas do Grupo HB Saúde, que atua na cidade de São José do Rio Preto (SP), aceitaram a oferta da companhia de R$ 650 milhões para a aquisição de até 100% da empresa, com desembolso previsto para cerca de 59% do capital total, aproximadamente R$ 383,5 milhões. A companhia ressaltou que segue aberta para adquirir os demais sócios pelas mesmas condições ofertadas. Há um mês, a Hapvida e a SulAmérica travaram uma disputa, com a SulAmérica ofertando R$ 563 milhões por 100% do grupo.



De acordo com a Hapvida, a consumação da transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes adicionais, incluindo a coleta dos termos de adesão à proposta; a negociação bem-sucedida dos respectivos instrumentos contratuais de aquisição e suas respectivas formalizações, o que envolve também a condução de maneira satisfatória dos procedimentos de diligência legal, contábil e operacional; e a apreciação e aprovação pelos órgãos reguladores Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).