Varginha inaugura pasta econômica e anuncia geração de 1.000 empregos

Prefeito Vérdi Melo (AVANTE), durante evento que inaugurou secretaria econômica de Varginha. A pasta fechou acordo com mais de 12 empresas e promete gerar mais de 1.000 empregos ao município (foto: foto: Prefeitura de Varginha/Reprodução)

A Prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, inaugurou em evento na sexta-feira (18/9) a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Além da estreia, a nova pasta anunciou a geração de 1.000 novos empregos para a cidade

Segundo a prefeitura, a nova secretaria fechou um acordo onde 12 novas empresas virão para a cidade - além disso, outras cinco empresas que estão em expansão em Varginha terão apoio da Sedec. Esses empreendimentos assinarão protocolos de intenção, com o objetivo e comprometimento de gerar mais de 1.000 trabalhos diretos e indiretos para o município.

Além da inauguração da pasta econômica, ocorreu de forma simbólica a inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que será instalada no prédio da CesulLab, na rua José Gonçalves Pereira, 129, no bairro Vila Pinto.

Durante a cerimônia, o prefeito Vérdi Melo (Avante), destacou que a cidade vem tentando buscar investidores que gerem empregos e movimentem a economia, ajudando assim, a população como um todo.

“Trata-se de um momento muito importante para Varginha. Mesmo com a pandemia, conseguimos equilibrar nossa economia, e agora celebramos a vinda de novos investimentos para a cidade”, enfatizou Vérdi Melo.

Segundo o prefeito, dentre as 12 empresas que vão se instalar na cidade estão indústrias de torrefação de café, de equipamentos médicos, de produtos da construção civil, indústria de capacetes, fábricas de chocolate, confecção de vestuário, além de outros ramos citados no evento de inauguração da pasta. De acordo com o Poder Executivo, cerca de 500 milhões de reais foram investidos para que essas companhias chegassem à cidade do Sul de Minas.

“Varginha tem muitos pontos favoráveis para essa atração de empresas. Temos um aeroporto regional que recebe aviões de passageiros e de transporte de cargas. Temos um porto seco, serviços de toda natureza, escritórios regionais, uma boa educação que oferece cursos técnico e superior. Além da nossa nossa Saúde que conta com ótimas especialidades médicas”, comentou o prefeito.

A chegada dos novos empreendimentos que têm como objetivo principal aquecer a economia de Varginha e gerar novos profissionais, já está totalmente relacionada ao trabalho da Sedec, que começou a ser desenvolvido durante a pandemia.

“Retomar o crescimento e trabalhar o futuro, esse é o nosso maior investimento”, disse o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio.

Além da geração de empregos, a nova pasta busca atingir resultados que envolvam o desenvolvimento econômico, a inovação, educação, infraestrutura, empreendedorismo, incentivos e ambiente de negócios que foram afetados durante a pandemia da COVID-19 no país.

“Portanto, nesse sentido, com a nova secretaria, estamos rumo à retomada dos investimentos, da liberdade econômica, das integrações dos setores privados e entidades, da inserção competitiva da cidade e sobretudo, colocando Varginha na liderança entre as melhores cidades do País para se investir”, comentou o secretário da Sedec.