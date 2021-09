Tanqueiros de Minas anunciam paralisação a partir de 7 de setembro

Paralisação dos tanqueiros de Minas a partir de 7 de setembro será por tempo indeterminado (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) O Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG) anunciou, nesta sexta-feira (3/9), que fará uma paralisação por tempo indeterminado a partir de 7 de setembro. De acordo com a categoria, o movimento será feito em solidariedade a outros transportadores brasileiros.









A principal reclamação da categoria tem sido em relação ao preço dos combustíveis, sobretudo o do diesel. Na semana passada, por exemplo, o Sindtanque-MG ameaçou fazer uma greve caso a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do diesel em Minas Gerais não fosse reduzida. Atualmente a taxa está em 15%, mas os tanqueiros querem que caia para 12%.





Na época, o governo estadual informou que "a reivindicação da entidade" foi apresentada ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) em julho. Porém, as secretarias de Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal rejeitaram a redução do ICMS.





Para que a alteração acontecesse, o Confaz teria que aprovar a redução de maneira unânime. "Portanto, não procede a versão de que o governo tenha prometido tal redução", esclareceu a administração Romeu Zema.