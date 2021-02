Tanqueiros mantêm greve e postos de BH já estão sem combustível

Posto Lagoinha na Avenida Presidente Antônio Carlos não tem mais gasolina, apenas etanol. (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Caminhoneiros do transporte de combustíveis de Minas Gerais, também conhecidos como tanqueiros, anunciaram uma greve a partir desta quinta-feira (25/2) em protesto contra a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o óleo diesel em Minas. Em assembleia realizada pela categoria durante a tarde, eles decidiram manter a paralisação. Com isso, já há reflexos no abastecimento dos postos de combustíveis da região metropolitana de Belo Horizonte. do transporte dede Minas Gerais, também conhecidos como, anunciaram umaa partir desta quinta-feira (25/2) emcontra a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços () sobre o óleo diesel em Minas. Em assembleia realizada pela categoria durante a tarde, eles decidiram. Com isso, já há reflexos nodos postos de combustíveis da região metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo Irani Gomes, presidente o Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (SindTaque), a greve é por tempo indeterminado. “Decidimos manter a paralisação até a manifestação do governo. Enquanto o governo não se manifestar, a decisão é manter tudo parado. Não temos previsão de voltar”, disse.





Ainda, de acordo com ele, é possível haver desabastecimento já nesta sexta-feira (26/2). “Amanhã já pode começar a faltar em alguns postos”.





A reportagem do Estado de Minas apurou, no entanto, que em pelo menos dois estabelecimentos da capital e um em Contagem falta algum tipo de combustível. Apesar do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais, (Minaspetro), ter afirmado, na manhã desta quinta-feira, não saber de nenhuma notícia de desabastecimento de combustível no estado.





Wanderson Carlos de Carvalho é funcionário do posto Poli, localizado na Avenida Presidente Antônio Carlos, 7400 e afirma que já estão sem gasolina. Ele conta que chegou para trabalhar pela manhã e foi avisado pelos colegas que já não havia mais combustível. “Minha patroa comprou, mas o caminhão não veio fazer a entrega. Por isso, a gente está sem combustível”.





Segundo ele, os funcionários estão explicando aos motoristas que o combustível não chegou em razão da paralisação dos caminhões-tanque.





Outro posto que apresenta falta de etanol é o do Carrefour Hipermercado Contagem, que fica no Km 3, na Rodovia Fernão Dias, bairro Riacho das Pedras, em Contagem. Segundo o frentista, o etanol acabou nessa quarta-feira (24/2) e não há previsão de chegada.





Já o Posto Lagoinha, também localizado na Avenida Presidente Antônio Carlos tem apenas etanol, a gasolina acabou às 17h de quarta-feira.





Carreata até a Cidade Administrativa

Na manhã desta quinta-feira, os tanqueiros se reuniram em

Cerca de 200 caminhões tanques, que se concentraram nas imediações da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, na Grande BH, se dirigiram em carreata para a Cidade Administrativa, sede do governo estadual. Eles pedem uma audiência com o governador Romeu Zema (Novo).





