Caminhoneiros cercam a Cidade Administrativa para pressionar Zema; veja

Procurado pela reportagem, o governo Zema ainda não se posicionou se vai ou não receber os caminhoneiros (foto: Jair Amaral/EM/DA press) contorna a Cidade Administrativa nesta quinta-feira (25/02). A categoria reivindica a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) que incide sobre o óleo diesel. Uma carreata de caminhoneirosnesta quinta-feira (25/02). A categoria reivindica a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços () que incide sobre o









Procurado pela reportagem, o governo Zema ainda não se posicionou se vai ou não receber os caminhoneiros.





Os tanqueiros, como são conhecidos os membros da categoria, já haviam anunciado uma greve a partir desta quinta (25/2). Eles protestam contra a alíquota do ICMS sobre o óleo diesel em Minas, que, segundo eles, é o mais alto do Brasil. Atualmente, a alíquota do diesel é de 15%.

O presidente Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (SindTaque), Irani Gomes, ressaltou que o movimento vai ocorrer de forma pacífica.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais, (Minaspetro), afirma que, até então, não recebeu nenhuma notícia de desabastecimento de combustível no estado.

Veja as fotos

Ver galeria . 7 Fotos (foto: Jair Amaral/EM/D.A press )