Greve dos tanqueiros: BH registra aumento no preço dos combustíveis

A reportagem do Estado de Minas percorreu a Região da Pampulha e constatou um aumento nos preços dos combustíveis (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press. Brasil) greve dos tanqueiros, que começou nessa quinta-feira (25/2), já está tendo consequências em Belo Horizonte. Em diversas regiões da capital são registradas, desde a manhã desta sexta-feira (26/2), postos de combustíveis, com reflexos no trânsito. Em alguns deles, já falta etanol e gasolina. E, no embalo, o preço dos combustíveis aumentou. que começou nessa quinta-feira (25/2), já está tendo consequências. Em diversas regiões da capital são registradas, desde a manhã desta sexta-feira (26/2), filas quilométricas de veículos nos, com reflexos no trânsito. Em alguns deles, já falta etanol e gasolina. E, no embalo, o preço dos combustíveis aumentou.





A gasolina, em um da Avenida Cristiano Machado, passou de R$ 5,12 para R$ 5,49 o litro. Já o álcool, que era vendido por R$ 3,59, subiu para R$ 3,89 por litro.



No Bairro Arvoredo, em Contagem, pela manhã a gasolina já estava sendo vendida a R$ 5,60. A reportagem doconstatou a elevação nos preços em alguns postos da capital.A gasolina, em um da Avenida Cristiano Machado, passou de R$ 5,12 para R$ 5,49 o litro. Já o álcool, que era vendido por R$ 3,59, subiu para R$ 3,89 por litro.No Bairro Arvoredo, em Contagem, pela manhã a gasolina já estava sendo vendida a R$ 5,60.





Sinditanque, Irani Gomes, a categoria reivindica a redução de 3% no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado sobre o óleo diesel.



Segundo ele, De acordo com o presidente do, Irani Gomes, a categoria reivindica a redução de 3% no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços () cobrado sobre o óleo diesel.Segundo ele, não há previsão para o fim da greve





Romeu Zema (Novo), que afirmou na tarde dessa quinta-feira não ter recebido pedido de reunião por parte dos manifestantes, Irani garantiu que a proposta dos tanqueiros já está "na mesa" do governante.



Por meio de nota, o Governo de Minas Gerais informou que a Polícia Militar tem acompanhado as manifestações dos transportadores de combustível, “garantindo a fluidez no trânsito e a segurança nos locais em que os caminhões estão parados”.

Além dessa ação, viaturas da PMMG estão patrulhando o entorno da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, na Região Metropolitana de BH, de forma a garantir que os motoristas que transportam combustíveis e que não aderiram à paralisação mantenham suas atividades. Questionado sobre a fala do governador(Novo), que afirmou na tarde dessa quinta-feira não ter recebido pedido de reunião por parte dos manifestantes, Irani garantiu que a proposta dos tanqueiros já está "na mesa" do governante.



Filas





Em toda a Belo Horizonte, filas enormes nos postos preocupam a população. Pelas redes sociais é possível ver imagens dos locais lotados de veículos.



Bairros como Gutierrez, Buritis, Castelo, Funcionários, Palmares, Sagrada Família, Luxemburgo e a Região da Pampulha tiveram registros de filas.



Outra reclamação foi em relação aos preços cobrados nos postos.





Trânsito





A greve e a corrida por combustível também impactaram o trânsito da capital mineira.



Questionada sobre os pontos de congestionamento a BHTrans confirmou os reflexos.

Segundo o órgão, a região da Av. Amazonas, Av. Nossa Senhora do Carmo, a Av. Tereza Cristina e a Av. Contorno estão engarrafadas.

Por meio do aplicativo Waze é possível constatar que todas as regiões da cidade estão com pelo menos 2 pontos de congestionamento.



Veja o mapa





Manifestação









Os mais de 200 motoristas de caminhões-tanques pediam uma audiência com o governador. Na tarde dessa quinta-feira, uma carreata de caminhoneiros contornou a Cidade Administrativa A manifestação saiu da BR-381, em Betim , e seguiu em direção à sede oficial do governo de Minas Gerais.Os mais de 200 motoristas de caminhões-tanques pediam uma audiência com o governador.

Romeu Zema esclareceu, em nota, que as recentes mudanças no preço dos combustíveis não são em função do ICMS, mas sim da política de preços praticada pela Petrobras.



“O estado reafirma seu compromisso de não promover o aumento de nenhuma alíquota de ICMS até que seja possível começar a trabalhar pela redução efetiva da carga tributária”, informou.





Ainda segundo a nota, no momento, em função da situação financeira do Estado, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige uma compensação para aumentar a receita sem qualquer movimento de renúncia fiscal, o que impossibilita a redução da alíquota.

