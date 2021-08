Com lance mínimo de R$ 300, Copasa abre mais um leilão de veículos

Em novo leilão online, Copasa leiloa 40 veículos em estado ruim, péssimo e acidentado (foto: Copasa/Divulgação ) Está aberto mais um leilão de veículos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Estão disponíveis 39 motos, todas em estado ruim ou péssimo de conservação. O menor lance inicial corresponde a uma moto acidentada, no valor de R$ 300.





Uma van movida a diesel também faz parte da frota. Classificada como em péssimo estado, seu lance inicia em R$10.400. Avaliado com o maior lance mínimo, está um caminhão da Mercedes-Benz em péssimo estado, por R$ 12.100.









A visitação dos bens ocorrerá no Pátio Copasa, em Belo Horizonte, até esta terça-feira (24/08), das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16 horas. Durante a permanência no local é obrigatório o uso de máscaras e o cumprimento dos protocolos sanitários de prevenção à COVID-19.





A companhia informa, ainda, que os veículos serão alienados no estado em que se encontram, não cabendo reclamações posteriores. O pagamento do valor total do bem arrematado deve ser realizado em até 48 horas após a data de efetivação da alienação, exclusivamente, por meio de boleto bancário.