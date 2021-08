Copasa leiloa frota de veículos quebrados ou acidentados a partir de R$ 600

Interessados poderão realizar a visitação dos bens no Pátio da Copasa, em Nova Lima (foto: Copasa/Divulgação) A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) abre, nesta quarta-feira (4), um leilão de 39 veículos. A frota inclui três caminhões, dentre eles um acidentado; e 36 motos, nove em "péssimo estado" e 27 classificadas como "ruins".









Como participar do leilão?





Os interessados poderão realizar a visitação dos bens no Pátio da Copasa, em Nova Lima, nesta quarta (4/8), quinta (5/8) e sexta-feira (6/8). Segundo a empresa, todas as medidas de prevenção à COVID-19 estão sendo seguidas. A Copasa reitera, ainda, a obrigatoriedade do uso de máscara durante a visitação.





Quanto às regras de pagamento, o comprador deve quitar o valor total do bem arrematado em até 48 horas após a data de efetivação da alienação do veículo. Todas as informações constam em edital disponível no site da companhia.





Quem sai na frente com menor lance disponível é uma moto Yamaha, em "péssimo estado", conforme o edital, por R$ 600. Enquanto o lance inicial mais alto é de um caminhão Mercedes-Benz, também em "péssimo estado", com o mínimo de R$ 17.600.