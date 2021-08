Fim do home office? Empresas planejam retorno aos escritórios até novembro

Uso de máscara será obrigatório para a maioria dos escritórios entrevistados (foto: Reprodução/ Freepik) trabalho remoto passou a ser indispensável desde o início da pandemia, mas com o avanço da vacinação no país, as empresas já planejam o retorno aos tradicionais escritórios. Segundo uma pesquisa realizada pela corretora It'sSeg, 62% das companhias pretendem voltar ainda neste ano. passou a ser indispensável desde o início da, mas com o avanço da vacinação no país, as empresas já planejam o retorno aos tradicionais escritórios. Segundo uma pesquisa realizada pela corretora It'sSeg, 62% das companhias pretendem voltar ainda neste ano.

Dessas empresas, 62% pretendem que seus colaboradores voltem aos trabalhos presenciais neste ano, sendo que, 40% querem retornar ainda em agosto, 12% em setembro, 24% em outubro, 16% em novembro e 8% em dezembro.

Com o avanço da vacinação em todo país e a diminuição do número de mortes e casos de COVID-19, os empresários sentem mais segurança para retornar. Porém, a maioria (82%) afirmou que os colaboradores irão trabalhar de forma híbrida, ou seja, alguns no escritório e outros de casa. Enquanto 16% voltarão totalmente presencial e apenas 2% permanecerão em modelo totalmente home office.

"Detectamos uma forte tendência do retorno das atividades presenciais ainda neste ano. O progresso da vacinação tem ajudado nessa decisão, combinado ainda com a queda de casos e óbitos por COVID-19. Em toda a pandemia pudemos ajudar nossos clientes com diversas atividades e serviços consultivos e agora não poderíamos deixar de agir diferente. Toda retomada precisa ser feita com muita cautela e é nesse sentido que estamos mais uma vez dispostos a contribuir" explica Thomaz Menezes, presidente da It'sSeg.

Estratégias de retorno

A cautela é um princípio para 64% dos entrevistados, que afirmaram adotar algumas medidas para a volta aos escritórios. Entre as ações, prevalece a volta por faixa etária (35%), área da empresa (34%), pessoas com riscos ou comorbidades (14%), cargo (6%) e outros (14%).

Apesar da expectativa e avanço da imunização no Brasil, o cuidado não deve ser esquecido. Na pesquisa, 95% das empresas afirmaram que adotarão medidas de segurança e prevenção no ambiente de trabalho, entre elas, a obrigatoriedade do uso de máscaras (89%), espaçamento entre os lugares/ locais de trabalho (85%), aferição de temperatura (72%) e flexibilização dos horários (54%).

Trabalho presencial

Grandes entidades também já planejam a volta. No início deste mês, o banco Bradesco anunciou que vai iniciar o retorno dos funcionários da sede, em São Paulo, a partir da segunda quinzena de setembro ou outubro.

Atualmente, o Bradesco já adota rodízio e a volta será gradual, aguardando que cada pessoa tenha completado esquema vacinal contra a COVID-19.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também confirmou o retorno ao trabalho presencial a partir de 1º de setembro.

Segundo o Estadão, alguns funcionários criticaram os procedimentos adotados, principalmente a falta de exigência de vacinação para acessar os escritórios. Entretanto o BNDES informou que "o retorno gradativo se dará após o atendimento dos empregados pelo Plano Nacional de Imunização e sua proteção vacinal".

*Estagiária sob supervisão