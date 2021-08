Véspera do Dia dos Pais tem lojas e shoppings cheios em BH

Quem foi ao Centro e aos shoppings pôde conferir o movimento durante todo o dia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press)

Neste sábado (7/8), véspera do segundo Dia dos Pais em tempos de pandemia do novo coronavírus, os lojistas de Belo Horizonte comemoram boas vendas, enquanto mamães e filhos aproveitam as promoções para escolher o melhor presente. No ano passado, devido ao agravamento dos casos de COVID-19 e ainda sem vacinação, a data passou em branco no comércio, e a confraternização em casa ficou restrita aos cumprimentos de longe, sem o calor que o domingo tão especial pede.





“Se conseguirmos empatar com 2019, que foi um ano bom em vendas, estará ótimo. Estamos com essa esperança”, destaca o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belo Horizonte e Região (Sindilojas), Nadim Donato Filho.









Quem foi ao Centro de Belo Horizonte e aos shoppings pôde conferir o movimento durante todo o dia – ruas cheias, muita gente na frente das vitrines, pessoas carregando sacolas e procurando manter os protocolos sanitários.

Moradora do Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, Nilma Porto, de 47 anos, foi às compras com a filha Vitória, de 22, para comprar o presente do marido, o segurança Paulo Porto. “Há muitas promoções nas lojas. Encontrei uma camisa, o preço estava bem em conta”, disse Nilma, que vai preparar um almoço caprichado, reunindo os parentes. “Mas sem aglomeração”, adiantou ao sair da loja na Rua dos Carijós.

Esperança entre vendedores

Do outro lado do balcão, os olhos brilham de esperança. “Desta vez, podemos levantar as mãos para o céu”, diz Eiquer Vagner Alcino, supervisor da quase centenária Sapataria Americana, com duas lojas no Centro da capital. “As vendas estão aquecidas. A sexta-feira (6) foi de muito movimento, já no sábado são vendas mais rápidas. Não podemos reclamar”, contou o supervisor.





Nos shoppings, o movimento também foi intenso. No Boulevard, na Região Leste de BH, a “temperatura” foi medida pelo número de brindes distribuídos. Segundo a assessoria do centro de compras, foram distribuídos 3,7 mil mochilas para aqueles que gastaram acima de R$ 450. A promoção começou dia 29 e na sexta (6) o brinde já tinha acabado.





Comparativo com 2020 “No ano passado, não tivemos Dia dos Pais, pois o comércio estava fechado. Desta vez, o shopping está cheio, e esperamos bater as vendas de sexta-feira”, disse, confiante, o gerente da loja Zak, Anderson Luiz Ferreira, no Boulevard Shopping, na Região Leste.





Ressaltando que não dá para reclamar, Anderson contou que camisa, calça e bermuda são as peças de maior saída na temporada. Então, só resta mesmo esperar a hora certa para presentear o papai no maior estilo.