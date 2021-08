Araxá aprova lei para construir um Parque Tecnológico na cidade

Proposta de cidade tecnológica pretende estimular a ciência, inovação, tecnologia e o empreendedorismo em Araxá (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) Araxá aprovou a criação de um Parque Tecnológico na cidade. Os vereadores deram sinal verde para um projeto que prevê a novidade, além de medidas de incentivo às atividades científicas, tecnológicas e de inovação realizadas por entidades públicas e privadas no município do Alto Paranaíba. aprovou a criação de umna cidade. Os vereadores deram sinal verde para um projeto que prevê a novidade, além de medidas de incentivo às atividades científicas, tecnológicas e de inovação realizadas por entidades públicas e privadas no município do Alto Paranaíba.

“Pela primeira vez, o município passa a ter de fato uma estrutura administrativa dentro da secretaria para fomentar projetos de inovação, além de uma legislação que vai regulamentar e direcionar esses programas e ações que serão desenvolvidos. Um passo muito importante para a cidade, um pontapé inicial para a implantação do nosso tão sonhado Parque Tecnológico”, elenca.

O projeto prevê a criação de espaços como:

Laboratório da Inovação : será criado para desenvolver a inovação e experimentar e impulsionar soluções inteligentes para os problemas do município;

: será criado para desenvolver a inovação e experimentar e impulsionar soluções inteligentes para os problemas do município; Incubadora de Empresas : vai estimular e apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas inovadoras;

: vai estimular e apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas inovadoras; Centro de Inovação : vai oferecer um conjunto de mecanismos e serviços de suporte ao processo de inovação;

: vai oferecer um conjunto de mecanismos e serviços de suporte ao processo de inovação; Hub de Inovação : um espaço que facilitará a criação de projetos inovadores e tecnológicos e os conecta à comunidade;

: um espaço que facilitará a criação de projetos inovadores e tecnológicos e os conecta à comunidade; Parque Tecnológico: complexo planejado para o desenvolvimento empresarial e tecnológico, que abrigará todos os outros espaços.

A lei ainda dispõe sobre a criação de outras duas estruturas: o Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação - que terá caráter deliberativo e será responsável por formular, propor, avaliar e fiscalizar as ações e políticas públicas de promoção da inovação para o desenvolvimento do município.

E o Fundo de Tecnologia e Inovação – que fará a aplicação de recursos na implementação de planos, programas e projetos que fomentem ciência, inovação, tecnologia e empreendedorismo.

A implantação do Parque Tecnólogico e de todos seus espaços já estão em fase de estudos e estruturação.

Investimentos

Segundo o secretário Juliano Cesar, a instalação da Desaer em Araxá, empresa fabricante de aeronaves, é um dos exemplos do que a Lei de Inovação e Tecnologia pode atrair para a cidade.

“Estamos falando de tecnologia e inovação. E nada melhor para ilustrar todo o planejamento que temos construído para Araxá é a instalação da Desaer. Um empreendimento que deve investir mais de US$ 100 milhões e gerar mais de 1 mil empregos diretos e indiretos na cidade. Isso sem falar que somos a maior produtora de nióbio do mundo e um dos maiores polos do agronegócio do país”, destaca.