Dia dos Pais: shoppings fazem promoções com expectativa positiva de vendas

Lojistas estão otimistas para as vendas de Dia dos Pais (foto: Shopping Estação BH/Divulgação )

Ruas movimentadas, vitrines montadas e presentes para todos os gostos. Neste ano, o, comemorado no próximo domingo (8/8), devemineiro, que sentiu os efeitos do isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19, no ano passado.





Com a melhora dos indicadores da doença e o avanço da vacinação, os lojistas estão otimistas e preparam promoções para atrair os filhos que desejam presentear os pais. Confira o que os shoppings de Belo Horizonte e Região Metropolitana prepararam para a data.





O Boulevard Shopping, localizado no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de BH, está com a campanha “Você e seu pai, uma dupla campeã", estrelada pelo tenista mineiro Bruno Soares e os filhos Maya e Noah.





“O Bruno Soares estava no Japão para representar o Brasil nas Olimpíadas e teve que deixar a competição por um problema de saúde. Então, esta campanha tornou-se uma homenagem a este grande atleta mineiro e que também tem a paternidade como importante conquista”, explica Nadinne Matos, gerente de marketing do Boulevard.





A promoção é em formato compre e ganhe. Apresentando R$ 450 em compras, os clientes podem trocar suas notas fiscais por uma mochila da marca Wilson. A promoção é válida para uma troca por CPF, de 29 de julho a 8 de agosto ou enquanto durarem os estoques do prêmio.





Ao todo, serão cinco modelos de mochilas para o cliente escolher a que mais combina com a personalidade do seu pai ou de quem vai presentear. Para participar, os clientes devem acessar o site do shopping, fazer o cadastro completo dos dados pessoais e dos comprovantes fiscais de compras no sistema da promoção e ir até a central de trocas fazer a retirada do prêmio.





Para quem prefere comprar on-line, o shopping preparou a Vitrine de Produtos, edição Especial Dia dos Pais, que funciona dentro do smart site do shopping, com dicas de presentes para a data, com a possibilidade de entregas por delivery ou retiradaa por meio de armários inteligentes.





Com o mote “Pai, presença que faz diferença”, o Shopping Cidade, localizado na Região Central da capital, promove a campanha de Dia dos Pais. Para a data, o empreendimento investe no serviço de personal shopper.





Por meio do WhatsApp, a atendente virtual do shopping vai auxiliar os consumidores a escolherem os presentes ideais para os pais.





“Basta o cliente contar qual o estilo do pai, as coisas que ele gosta de fazer e consumir que prestaremos uma consulta personalizada com dicas de presentes e lojas”, destaca o diretor de marketing do Shopping Cidade, Bruno Saliba.





Com uma perspectiva positiva, já que pesquisas das entidades do comércio da capital apontam que 50% dos consumidores pretendem presentear na data, o shopping espera um aumento de até 20% no volume de vendas.





"Nossa expectativa para a data é que os clientes assíduos retornem ao empreendimento. Nosso objetivo de vendas é equiparar ao patamar de 2019 ou, então, superá-lo em 20%. Para isso, estamos investindo nas ações digitais, parcerias com influenciadores e, especialmente, no personal shopper. O shopping possui uma grande variedade de lojas que atendem aos mais diversos estilos de pais", afirma Saliba.





Apesar do atual cenário econômico, Saliba destaca que o empreendimento registrou crescimento de cerca de 40% entre os meses de junho e julho.





Kits de bebidas e carro





O Diamond Mall, localizado no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul, vai sortear um carro. Até o dia 8 de agosto, com R$ 400 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um Nissan Kicks.





O cadastro pessoal e o das notas fiscais deve ser feito de forma digital, por meio do aplicativo Multi. O sorteio será feito eletronicamente por meio da extração da Loteria Federal no dia 11 de agosto e o resultado com o nome do ganhador será divulgado no site e nas redes sociais do shopping.





Já no BH Shopping, com R$ 400 em compras, o cliente ganha um kit exclusivo da cervejaria Wäls e um número da sorte para concorrer a cinco churrasqueiras e 10 experiências no restaurante Cozinha de Fogo Wäls. Confira o regulamento aqui





O Pátio Savassi está com a promoção “Vamos celebrar cada momento juntos”. Os clientes que fizerem compras acima de R$ 500 vão ganhar um kit exclusivo com especiarias usadas no preparo de drinks com gin, além de colher e dosador. Além do presente, o shopping recebe uma exposição aberta ao público (maiores de 18 anos) que mostra a história do gin.





Os clientes devem cadastrar os cupons fiscais das compras acima de R$500 no aplicativo Multi e trocar pelo kit no balcão de atendimento localizado no piso L2. A promoção é válida até domingo (8/8).





No Minas Shopping, até o dia 16 de agosto, a cada R$ 300 em compras, os clientes vão poder trocar os cupons por um kit personalizado da cervejaria Albanos (com duas cervejas long neck, uma tulipa e caixa personalizada). A ação também vai sortear 30 vale-compras, que totalizam R$ 30 mil, nos dias 4, 7, 11, 14 e 18 de agosto.





O cadastro na promoção será feito exclusivamente em ambiente digital, por meio do aplicativo "Meu Minas". Os clientes devem enviar as notas fiscais para cadastro no app. Os kits são limitados a um por CPF ou enquanto durarem os estoques. O balcão de trocas ficará instalado no Piso 2. Além do kit, o cliente receberá um número da sorte para participar do sorteio de 30 vale-compras de R$ 1 mil para uso exclusivo nas lojas do shopping.





Para quem prefere garantir o presente sem sair de casa, o shopping tem serviços de atendimento on-line. As compras são feitas por meio da vitrine virtual e poderão ser entregues por delivery. Para consultar as lojas participantes, acesse o site





Presente e solidariedade





O Shopping Del Rey, localizado na Região da Pampulha, criou a promoção Compre & Ganhe, que dará um growler de cerveja artesanal (pilsen ou lager) aos consumidores. Com R$ 250 em compras, sejam elas físicas ou on-line, o cliente pode cadastrar suas notas fiscais pelo aplicativo do shopping - disponível para Android e IOS – e retirar o presente no balcão da promoção, localizado no 1º piso. A ação é válida enquanto durarem os estoques e serão liberados até dois brindes por CPF.





“O cliente pode optar por realizar suas compras presencialmente, tendo a tranquilidade de que seguimos protocolos rígidos de higienização e segurança, ou, se preferir, comprar on-line e receber seu pedido em casa, em até 24 horas”, afirma Isabela Moreira, gerente de Marketing do Shopping Del Rey.





O estabelecimento lança nesta semana o serviço gratuito de assistente de compras virtual. “Temos uma pessoa dedicada ao atendimento dos consumidores pelo Whatsapp (31 3479-2052). Basta informar o que procura e dar alguns direcionais, como cor, tamanho e valor desejado, que a atendente buscará opções em todas as lojas do shopping, enviando fotos em tempo real para facilitar o processo de escolha. Ao encontrar o item desejado, o cliente realiza o pagamento de forma virtual e escolhe a melhor modalidade de entrega: drive-thru, retirada na loja ou delivery.”, explica Isabela.





“Essa é uma das inovações que desenvolvemos na pandemia e que veio para ficar, pois rompe qualquer tipo de barreira física. Com ela, conseguimos ampliar o alcance e as oportunidades dos nossos lojistas pela cidade”, aposta a executiva de marketing. As compras intermediadas por este canal, no período do Dia dos Pais, terão frete grátis e entrega no mesmo dia.





O empreendimento lançou também uma campanha para arrecadar produtos de higiene pessoal para as famílias atendidas pela Creche Comunitária da Vila Sumaré – comunidade localizada na região Noroeste de BH. Para participar, basta entregar itens como álcool gel, creme dental, shampoo, condicionador, sabonete, fraldas, lenços umedecidos e papel higiênico, no espaço da ação, montado no 3º piso até 8 de agosto.





O objetivo da ação é garantir mais segurança e tranquilidade às famílias em vulnerabilidade social na capital. Até o momento, foram distribuídas centenas de cestas básicas e agasalhos ao projeto educacional, que atende mais de 150 crianças de idades variadas.





Cursos profissionalizantes e moto

“A data é super expressiva para o varejo, ficando atrás apenas do Natal, da Black Friday e do Dia das Mães”, explica Letícia Pinho, gerente de marketing do Shopping Estação BH.





O empreendimento apresenta este ano a campanha “Dia dos Pais é sobre criar laços”. Em uma ação de responsabilidade social, em parceria com a Microlins e a instituição de ensino superior Uniasselvi, o shopping vai oferecer aos pais cursos de capacitação profissional e pessoal gratuitos.





São 28 opções de especializações sem custo, exigência de material ou escolaridade, com carga horária que varia de quatro a 12 horas. Para se candidatar às vagas, basta que os interessados façam um pré-cadastro digital até domingo (8/8) – disponível por meio de QR codes espalhados por totens no shopping.





“O Dia dos Pais por aqui vai possibilitar a disseminação de conhecimento, o aprimoramento de habilidades e, claro, novas oportunidades profissionais, reforçando o verdadeiro sentido da paternidade: aprender mais do que ensinar.”





A campanha também vai oferecer descontos especiais nas mais de 207 lojas e quiosques do empreendimento.





Já o ItaúPower Shopping vai sortear uma moto Cafe Racer da Royal Enfield, modelo Continental GT 650 cc. Para participar, os clientes que fizerem compras nas lojas físicas ou na plataforma de e-commerce devem cadastrar as notas fiscais, no site . A cada R$ 150 em compras até 8 de agosto dá direito a um número da sorte. O resultado será divulgado no dia 9 nas redes sociais e site do shopping.

“As projeções para o Dia dos Pais no ItaúPower Shopping são boas! Investimos em uma campanha ampla, que promove a conexão da família em momentos de incertezas e a ideia de que todos possam ser presenteados nesta data tão especial. Além disso, desde a reabertura do mall, temos observado um crescimento gradual nas vendas e no fluxo de pessoas. Essa alta vem acompanhada das estimativas da Abrasce, que prevê, neste Dia dos Pais, o aumento de 32% nas vendas em shoppings em todo o país”, afirma Renata Costa, gerente de marketing do ItaúPower Shopping.





Cenário de otimismo





Pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra um cenário de otimismo. De acordo com a entidade, Minas Gerais deve faturar R$ 629,3 milhões dos R$ 6,03 bilhões esperados com as vendas para o Dia dos Pais este ano.





O período – que abre o calendário de datas comemorativas do segundo semestre – deve beneficiar 59% do comércio varejista em Minas Gerais. Os dados, que compõem um levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), mostram que a chegada das promoções de inverno nas semanas que antecedem ao Dia dos Pais também deve aquecer as vendas.





Com isso, 86,4% dos empresários do setor esperam por resultados iguais ou superiores em relação ao ano passado.





O economista-chefe da Fecomércio MG, Guilherme Almeida, destaca que a aposta em datas como o Dia dos Pais é imprescindível para a manutenção de micros e pequenos negócios.





“Os efeitos sazonais das datas comemorativas contribuem para incrementar as receitas do varejo. Por isso, aproveitar o apelo emocional do período é fundamental para movimentar os estoques, gerar capital de giro e ganhar fôlego para a retomada do negócio pós-crise”, avalia.





Na busca pelo presente ideal, segmentos como o de tecidos, vestuário e calçados (78%); produtos alimentícios, bebidas e fumo (58,9%); jóias, ótica, artigos recreativos e esportivos e eletrônicos (55,6%) devem ser alguns dos mais solicitados.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.