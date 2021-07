Dia dos Pais deve injetar R$ 1,71 bilhão na economia de BH em agosto

No ano passado, shoppings reabriram às vésperas do Dia dos Pais; este ano, vendas de presentes devem ajudar a movimentar a economia de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A press) agosto deve movimentar cerca de R$ 1,71 bilhão na economia de Belo Horizonte e representa um crescimento de 1,76% em comparação ao mesmo período de 2020. Os dados fazem parte da pesquisa de intenção de vendas para o Dia dos Pais feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). No levantamento, foram ouvidos 301 lojistas entre 5 e 13 de julho. O mês dedeve movimentar cerca dena economia de Belo Horizonte e representa um crescimento de 1,76% em comparação ao mesmo período de 2020. Os dados fazem parte da pesquisa de intenção de vendas para ofeita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (). No levantamento, foram ouvidos 301entre 5 e 13 de julho.





Em relação à expectativa de vendas para o Dia dos Pais, mais da metade dos comerciantes entrevistados acreditam que terão um crescimento. Para atender a essa demanda, 28,9% dizem que vão aumentar o estoque e 39,5% afirmam que vão manter o mesmo volume do ano passado.





“Esses dados sinalizam que os empresários vivem um misto entre o otimismo e a cautela, uma vez que 50,1% dos lojistas esperam melhoras nas vendas e 28,9% aumentarão o estoque para a data. Acreditamos que a ampliação da vacinação possa ter contribuído na elevação da confiança dos empresários em relação às vendas. Contudo, eles ainda estão cautelosos, pois, somente quando 60% da população estiver imunizada as restrições de circulação podem diminuir”, analisa o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva.





Os empresários entrevistados projetam um valor médio dos presentes em R$ 123,31. A expectativa é de compra de um produto por cliente.





Para os comerciantes, acessórios lideram a intenção de vendas, com 23,9%. Em seguida, aparecem roupas (21,3%), itens de decoração (15,6%) e utensílios domésticos – canecas personalizadas, taças (13,6%). Calçados e cosméticos estão empatados, com 12,3% cada. Eletrônicos ocupam a última posição com 2,3%.





Os acessórios têm preço médio de R$ 133,80. As roupas, R$ 103,52. Já os itens de decoração custam, em média, R$ 72,54.





Maioria deve pagar à vista





Segundo os lojistas, a expectativa é que a maioria dos consumidores opte pelo pagamento à vista, 66,8%. Já as principais formas de pagamento devem ser débito, dinheiro, à vista no crédito ou Pix.





“Os comerciantes acreditam que as pessoas estão mais cautelosas, por isso, vão optar pelo pagamento à vista. Esse comportamento é uma forma de evitar o endividamento neste momento de incertezas”, destaca Souza e Silva.





Divulgação das redes sociais





Para alavancar as vendas de Dias dos Pais, os comerciantes vão investir no alcance das redes sociais, especialmente o Instagram (69,8%). Mas, a tradicional comunicação off-line, como cartazes e vitrines, ainda segue como forma de divulgação para 31,9% dos entrevistados.





Apesar da força das vendas virtuais, 94,4% dos lojistas entrevistados acreditam que os consumidores preferem comprar em estabelecimentos físicos.





“O poder das redes sociais e do e-commerce é inegável. Por meio deles, muitos empresários conseguiram sobreviver e também estreitar o relacionamento com sua clientela. Mas, não podemos esquecer que somos seres sociáveis, por isso, as lojas físicas ainda detêm uma grande força”, finaliza Souza e Silva.

Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz