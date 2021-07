Quilo do pão francês chega a R$ 19 em padarias de BH

O preço médio do pão francês aumentou 9,97% em um ano (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) pão francês aumentou 9,97% em um ano na capital mineira e o quilo já chega a custar R$ 19,90 em algumas padarias de Belo Horizonte. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (26/7) pelo site Mercado Mineiro. O preço médio doaumentou 9,97% em um ano na capital mineira e o quilo já chega a custar R$ 19,90 em algumas padarias de Belo Horizonte. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (26/7) pelo site Mercado Mineiro.

O quilo do pão sovado está custando de R$12,00 até R$32,90, com uma variação de 174%. Já o queijo mussarela pode custar de R$29,90 até R$57,90, com uma variação de 93%. O quilo de mortadela teve variação de 75%, podendo custar de R$16,50 até R$28,90.

Nem mesmo o cafezinho escapou. Com uma variação de 95%, ele pode custar de R$1,00 até R$1,95 nas padarias de BH. O tradicional pão de queijo mineiro está custando de R$2,00 até R$3,90, com uma variação igual à do café, de 95%.

Um quilo de presunto pode custar entre R$25,90 a R$41,90, com variação de 62%. Já o pão com manteiga apresentou diferença de 70% e custar de R$1,65 até R$2,80. E o café com leite, para acompanhar a refeição, pode ser encontrado de R$1,50 até R$3,90, com variação de 160%.

Alterações em um ano

Os preços médios deste ano foram comparados com a pesquisa feita em julho de 2020, ou seja, os últimos 12 meses. Todos os itens analisados sofreram aumento, segundo o Mercado Mineiro. O quilo do pão francês subiu pelo preço médio de R$14,00 para R$15,40, um aumento de 9,97%.

Enquanto o quilo do pão doce subiu de R$15,97 para R$18,07, um aumento de 13%. O quilo do presunto subiu de R$29.51 para R$34.46, um aumento de 16.76%. O quilo da mussarela subiu de R$31,26 para R$41,84, com aumento de 33,83%.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais