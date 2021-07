Procon alerta para exposição de dados em caixas de compras pela internet

Procon orienta para que dados das etiquetas estejam ilegíveis quando embalagens forem descartadas (foto: AFP / Patrick T. FALLON) COVID-19, as vendas pela internet aumentaram consideravelmente em relação a 2019. Mas os consumidores deste formato precisam tomar alguns cuidados após receberem a mercadoria. Com o isolamento social e fechamento do comércio por causa da pandemia doaspelaaumentaram consideravelmente em relação a 2019. Mas osdeste formato precisam tomar alguns cuidados após receberem a

“A maioria das pessoas simplesmente joga as embalagens e as correspondências no lixo, sem se darem conta de que seus dados estão impressos ali de forma clara”, afirma o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa.

A orientação do Procon é que os dados das etiquetas estejam ilegíveis para que não seja possível utilizar as informações pessoais que contenham nela. Esta dica também é válida para todo tipo de correspondência recebida e que estiver sendo descartada, como contas de água, luz, internet, TV por assinatura e comunicados de bancos, por exemplo.

“O lixo, quando vai para a rua, está disponível para qualquer pessoa. Por isso é muito importante tornar as etiquetas das correspondências ilegíveis a fim de evitar problemas”, completa Barbosa.

Esses dados pessoais podem ser utilizados por criminosos para se fazer cadastros fraudulentos, clonar cartões de crédito, falsificar documentos, obter empréstimos ilegalmente e até abrir contas bancárias fantasmas, criando sérios transtornos para os titulares.

Outra dica importante que o Procon dá aos consumidores é lembrar de retirar e guardar as notas fiscais, que muitas vezes vêm em um saquinho plástico colado na embalagem da encomenda despachada pelo fornecedor.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria