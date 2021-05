Procon pede que bancos aumentem número de funcionários em Ituiutaba

Procon levou em consideração recomendação do MPMG (foto: Divulgação/Procon Ituiutaba)

de, no Triângulo Mineiro,gestores dasna cidade para que haja mais funcionários disponíveis para o atendimento ao público em caixas e que seja estendido o horário de funcionamento. A notificação também considera uma recomendação feita pelos ministérios públicos Federal (MPF) e de Minas Gerais (MPMG).Foi pedido que o atendimento nos caixas seja separado por prioridade conforme as vulnerabilidades dos clientes. “Queremos que os bancos estendam o horário de funcionamento por pelo menos mais duas horas, principalmente, nos dias de pagamento de salários, aposentadoria e outros benefícios”, explicou a diretora do Procon, Camila Soares.O objetivo é diminuir aglomerações que são registradas a partir da formação de filas nesses estabelecimentos, o que é prejudicial ao enfrentamento à. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Caixa Econômica Federal e o Sindicato dos Empresário Lotéricos no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba já estão cientes do pedido e é aguardado um posicionamento.A partir da notificação, os bancos terão prazo de dez dias para a apresentação de parecer sobre as solicitações e o descumprimento das medidas solicitadas pelo Procon poderá motivar a instauração de processos administrativos.Em março, quatro agências bancárias foram autuadas pelo Procon em Ituiutaba, o motivo foi o longo tempo de espera dos clientes em filas. Isso criava aglomerações, algo que órgão já pontado como problema em uma reunião com os gerentes dos bancos da cidade.À época, a Febraban ressaltou que que a população priorizasse os canais digitais e telefônicos disponíveis, de modo a evitar a ida presencial aos bancos.