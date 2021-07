Comitiva da Costa do Marfim conhece técnicas do agronegócio de Uberaba

O Instituto Daniel Franco (IDF) firmou um termo de cooperação técnica com o país africano para estabelecer a troca de tecnologia e experiências (foto: Daniela Brito/Instituto IDF)

Comitiva da Costa do Marfim (país da África Ocidental), composta pelo ministro de Recursos Animais e Pesqueiros, Sidi Tiémoko Toure, e pelo encarregado de Negócios da Embaixada da Costa do Marfim, Lamine Kante, esteve em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no último final de semana com o objetivo de conhecer as técnicas e potencialidades do agronegócio.

Segundo informações da extensionista de Bem-Estar Social da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), Regina Célia Marins, os africanos se reuniram com empresários, representantes da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e servidores públicos.



Eles visitaram o assentamento Dandara, onde há um rebanho de búfalos e produção de leite e derivados; a Fazenda São Geraldo, da Organização Mario Franco, onde conheceram de perto as raças zebuínas e a história de Uberaba no agronegócio brasileiro; a empresa Alta Genética; o Instituto Daniel Franco (IDF), que vai firmar um termo de cooperação técnica com o país para estabelecer a troca de tecnologia e experiências voltadas para o agronegócio; e também tiveram a oportunidade de visitar uma floresta de eucaliptos, onde é desenvolvido projeto de integração entre gado e floresta.

O ministro de Recursos Animais e Pesqueiros da Costa do Marfim, Sidi Tiémoko Toure, ressaltou que o Brasil é uma potência e vai levar ótimas impressões de Uberaba.

“Em especial todo know-how voltado para o agronegócio, desde a criação de gado quanto a genética animal, por meio dos centros de referência de inseminação artificial”, destacou.