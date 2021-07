Tereza Cristina: acabar com a fome exige 'mais comércio livre na agricultura'

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse na Pré-Cúpula de Sistemas Alimentares, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Roma, que acabar com a fome "é um dos desafios mais urgentes de nossos tempos, juntamente com a erradicação da pobreza e o combate às mudanças climáticas". A ministra participou nesta segunda-feira, 26, do painel "Alcançando Fome Zero: Nutritiva e Sustentavelmente", que tratou de soluções para erradicação da fome no mundo. Tereza Cristina reforçou, em seu discurso, que o esforço para acabar com a fome exige "mais comércio livre na agricultura", além de transferência de tecnologia e aumento da capacidade produtiva.



"Nos últimos 50 anos, o Brasil fez grandes avanços na alimentação de sua população. A ciência e a inovação modernizaram nossa agricultura. A oferta de alimentos aumentou, os preços baixaram", disse Tereza Cristina. "No Brasil, a insegurança alimentar hoje está fortemente relacionada a acesso, e estamos trabalhando muito para superá-la."



A ministra afirmou, ainda, que as políticas brasileiras de segurança alimentar combinam transferência de renda, apoio à produção sustentável e suprimento e acesso adequados a alimentos. "Neste empreendimento, qualidade, dados e monitoramento são essenciais", afirmou. "Dessa forma, podemos direcionar as políticas de forma mais eficiente para aqueles que mais precisam."



A representante afirmou que os programas de compras governamentais, incluindo os voltados para alimentação escolar, direcionam alimentos para grupos mais vulneráveis da sociedade e promovem hábitos alimentares saudáveis ao mesmo tempo em que proporcionam renda a agricultores familiares. "São políticas que podem ser facilmente replicadas em outros países e com impacto significativo."



Está prevista também a presença da ministra no Primeiro Fórum de Ministras da Agricultura das Américas, evento organizado pelo Instituto Interamericano para Cooperação para a Agricultura (IICA).