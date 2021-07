Itajubá dará descontos de até 100% em multas sobre impostos atrasados

Programa de Recuperação Fiscal de Itajubá (PROREFI) vale para dívidas de impostos como IPTU (foto: Prefeitura de Itajubá/Divulgação)

Quem tiver dívidas com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS), dívidas que não sejam multas de trânsito ou de contratos podem pagar apenas o tributo devido com os descontos oferecidos pela prefeitura de Itajubá, no Sul de Minas.

As dívidas que venceram até 31 de dezembro de 2020 poderão ser renegociadas. O PROREFI vai seguir até 1º de novembro, com descontos menores (veja tabela abaixo).

Os débitos também poderão ser parcelados em até 36 vezes. A primeira vai valer 10% do valor da dívida após aplicadas as reduções. Cada prestação mensal não poderá ser inferior a R$ 50 para as pessoas físicas e R$ 100 para as pessoas jurídicas.



A partir da segunda parcela, o saldo da dívida e o valor da parcela serão corrigidos de acordo com a Taxa Selic.

O WhatsApp da Secretaria de Finanças está disponível para tirar dúvidas de quem precise de outros esclarecimentos. O número é (35) 9 9960-9387.

Veja o calendário de adesão e descontos