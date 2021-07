ESTADO DE MINAS recebe Prêmio BNB de Jornalismo na categoria Nacional

Foi realizada nesta quinta-feira (15/07) a entrega do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Territorial/edição 2020 na categoria Nacional de Mídia Impressa, que teve como vencedor o repórter Luiz Ribeiro, do ESTADO DE MINAS.

Ele foi autor da série de reportagens "Conservação e uso racional da água: sustentabilidade e renda no semiárido", escolhida no concurso como melhor material publicado em veículo impresso no país.

A entrega da premiação foi entregue ao repórter do EM em cerimônia realizada na Superintendência Estadual do BNB para o Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, em Montes Claros.





O vencedor recebeu o troféu e diploma das mãos do superintendente estadual do Banco do Nordeste, Wesley Maciel.





"O Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo valoriza os profissionais locais e reconhece a importância da imprensa, que presta um serviço essencial à sociedade, especialmente em um momento como este, de pandemia. Nossa região é repleta de boas histórias de superação e de desenvolvimento, que merecem e precisam ser contadas, reconheceu Maciel .





A cerimônia contou com as presenças do vice-prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, Ernandes Ferreira; e da vice-reitora da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), entre outros convidados.





Ao receber a premiação, Luiz Ribeiro enalteceu a importância do investimento no bom jornalismo, mesmo diante dos obstáculos impostos pela pandemia do Novo Coronavírus.





. "A pandemia nos trouxe dificuldades. Mas, também mostrou que podemos superar. as barreiras e elevar a nossa autoestima. E foi nesse contexto que foi elaborada a série de reportagens vencedora do Prêmio BNB de Jornalismo. O trabalho aborda uma questão essencial para a vida: a conservação água no semiárido", assegurou o repórter do EM.





A série vencedora do concurso nacional de jornalismo foi composta por cinco reportagens, publicadas entre 23 e 29 de dezembro de 2019. O carro-chefe da série foi o projeto de construção das barraginhas de captação da água da chuva, surgido no sertão mineiro e que se expandiu pelo país, com grandes efeitos positivos no semiárido.





Ao todo, no Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional/edição 2020 foram premiados 18 trabalhos jornalísticos, distribuídos nas categorias nacional (rádio, impresso, audiovisual, internet), extrarregional e universitário, além de prêmios regionais, contemplando produções dos nove estados do Nordeste, de Minas Gerais e do Espírito Santo, que integram a área de atuação do BNB.





Luiz Ribeiro está classificado entre os 25 jornalistas brasileiros mais premiados de todos os tempos, conquistando a 56ª premiação em concursos regionais e nacionais, por trabalhos individuais e em equipe. O repórter do EM também já esteve entre os ganhadores do Prêmio BNB em outras seis edições do concurso.





PRÊMIO DA CDL/BH





O bom jornalismo também colocou o ESTADO DE MINAS em destaque entre os trabalhos selecionados para a 9ª edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo, promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. O EM conta com quatro serie de reportagens entre os finalistas do concurso da CDL/BH - duas na categoria impresso e duas na categoria internet.





O Prêmio CDL/BH de Jornalismo tem como tema "A volta por cima: como promover a recuperação econômica dos setores de comércio e serviços de Minas Gerais". O tema está relacionado à superação dos efeitos da pandemia do coronavírus na economia. Serão premiados três trabalhos em cada uma das quatro categorias disputadas. Os vencedores serão anunciados nos próximos dias.





Na categoria Jornalismo impresso, o EM tem como finalistas as séries de reportagens "Criatividade na pandemia: lucro de porta em porta" e "Venda on-line: estratégia para vencer a pandemia", ambas de autoria do repórter Luiz Ribeiro.





Na categoria internet do Prêmio CDL/BH, o Estado de Minas teve selecionada finalista a série de reportagens "Desafios do transporte diante da pandemia em Minas", de autoria dos repórteres Luiz Ribeiro e Mateus Parreiras.

Na mesma categoria do concurso, o EM tem como finalista a série de reportagens "Água: uso racional e tecnologia vencem coronavírus", de autoria do repórter Luiz Ribeiro.