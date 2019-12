EM no Prêmio CDL/BH

O repórter Luiz Ribeiro conquistou o terceiro lugar do Prêmio CDL de Jornalismo/2019, concedido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de BH, na categoria de reportagem para internet. Ele produziu a série de matérias intitulada “O uso do crédito no comércio”, publicada entre março e setembro passado, que retratou histórias de empreendedores cujos negócios cresceram com acesso a financiamentos. As reportagens abordaram também recomendações para que os comerciantes não caiam em armadilhas do endividamento por meio dos cartões de crédito. Luiz Ribeiro recebeu o prêmio na sexta-feira das mãos do presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, em solenidade de entrega realizada na sede da entidade (foto).