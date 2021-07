Estado de Minas tem 4 trabalhos finalistas do Prêmio CDL/BH de Jornalismo

Série de reportagens finalista do Prêmio CDL/BH abordou venda de porta em porta, como nos tempos dos antigos mascates (foto: Luiz Ribeiro/EM/DA Press)

O Estado de Minas teve quatro trabalhos selecionados entre os finalistas da 9ª edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo, promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Foram divulgados nesta semana os finalistas em cada categoria do concurso: impresso, rádio, televisão e internet. O Estado de Minas conta com duas séries de reportagens finalistas na categoria impresso e outros dois trabalhos selecionados na categoria internet.

O Prêmio CDL/BH de Jornalismo tem como tema “A volta por cima: como promover a recuperação econômica dos setores de comércio e serviços de Minas Gerais”. O tema está relacionado à superação dos efeitos da pandemia do coronavírus na economia. Serão premiados três trabalhos em cada uma das quatro categorias disputadas. Os vencedores serão anunciados nos próximos dias.





Os trabalhos jornalísticos mostram os esforços de lojistas e dos empreendedores mineiros para manter suas vendas e seus negócios diante das restrições às atividades econômicas dentro das medidas de contenção da COVID-19.









Na categoria internet do Prêmio CDL/BH, o Estado de Minas teve selecionada finalista a série de reportagens Entre as estratégias adotadas estão as vendas de porta a porta, lembrando os tempos dos antigos mascates no interior de Minas, e o comércio pela internet, com o uso das redes sociais.Na categoria internet do Prêmio CDL/BH, oteve selecionada finalista a série de reportagens “Desafios do transporte diante da pandemia em Minas” , de autoria dos repórteres Luiz Ribeiro e Mateus Parreiras.

A investigação jornalística mostra os impactos do distanciamento social no setor e as ações adotadas pelas empresas do transporte de cargas em Minas para recuperação do segmento.

EM tem como finalista a série de reportagens Na mesma categoria do concurso, otem como finalista a série de reportagens “Água: uso racional e tecnologia vencem coronavírus” , de autoria do repórter Luiz Ribeiro.

O trabalho jornalístico mostrou as ações de pequenos agricultores e outras pessoas envolvidas em projetos voltados para a preservação da água e para a sustentabilidade no semiárido e quais foram as inovações adotadas para superar a pandemia da COVID-19.