MRV registra recorde histórico de lançamentos e vendas líquidas

A MRV Engenharia e Participações S.A. (MRV&Co) registrou o maior volume de lançamentos e de vendas líquidas de sua história neste 2º trimestre de 2021. Os números são do balanço operacional divulgado nesta quinta-feira (15/07).





O recorde inclui o lançamento de dois empreendimentos da AHS, nos Estados Unidos, um empreendimento da Urba em Campinas, além de um total de R$ 1,75 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV) lançado para a operação de incorporação da MRV no Brasil.









Ao todo, foram lançados R$ 2,40 bilhões em VGV no 2º trimestre, equivalentes a 11.388 unidades, o que representa uma evolução de 5,4% no comparativo com o mesmo período do ano anterior e de 40,3% quando comparado com os três primeiros meses deste ano.





Confira os destaques do 2º trimestre de 2021:

Venda de dois empreendimentos da AHS, na Flórida, EUA, por um valor total de R$ 392,68 milhões (US$ 78,5 milhões);





da AHS, na Flórida, EUA, por um valor total de R$ 392,68 milhões (US$ 78,5 milhões); Recorde histórico de vendas líquidas da MRV&Co: total de R$ 2,06 bilhões em VGV vendido no 2T21, um aumento de 27,5% frente ao 1T21 e de 13,7% no comparativo com o 2T20;





Recorde histórico de lançamentos da MRV&Co: total de R$ 2,40 bilhões em VGV lançado no 2T21, um aumento de 40,3% frente ao 1T21 e de 5,4% no comparativo com o 2T20;





Evolução da implementação das Vendas Garantidas, que já atingiram 77% das vendas no 2T21;





Total de 10.568 unidades produzidas no 2T21, equivalentes a um aumento de 15,0% frente ao 1T21 e de 30,6% no comparativo com o 2T20.





“Em cima de produção a gente conseguiu crescer bastante também. A gente começa a ver que as restrições da pandemia impactando menos, a vida voltando mais próximo do normal e todo mundo podendo voltar a trabalhar. Voltando ao normal, a gente deve conseguir continuar entregando bons resultados”, comenta o diretor executivo.





Incorporação

A operação de incorporação da MRV apresentou, mais uma vez, forte demanda no 2º trimestre e registrou um volume de vendas similar aos últimos trimestres, totalizando 12.936 contratos assinados.





“Cabe ressaltar que a companhia segue intensificando a implementação do processo de Vendas Garantidas, que já atingiram 77% das vendas do trimestre”, informou o balanço.





No 2º trimestre de 2021, as vendas da Sensia Incorporadora deram continuidade ao sucesso de vendas do primeiro empreendimento da marca, o Sensia Parque Prado, em Campinas, lançado em fevereiro de 2021. O empreendimento atingiu a marca de 52% de vendas.





Diversificação dos negócios

A estratégia de diversificação de produtos e fundings da MRV&Co tem aumentado a atuação em outros segmentos e consolida a Plataforma Habitacional Multifunding.





A AHS tem sido a “menina dos olhos” para a companhia mas, segundo o diretor executivo da MRV, não dá para afirmar que os negócios no exterior vão fazer mais sucesso. “Não sei se mais sucesso, mas a AHS vai ganhar cada vez mais relevância dentro dos resultados da MRV”, diz.





De acordo com Ricardo Paixão, tudo indica que o plano de negócios no exterior pode ser antecipado em quatro anos. “Tem boa chance da gente entregar em 2023 o plano de negócios que era pra 2027. É um mercado muito grande”, disse.





AHS (Operação EUA)

No 2T21 foram vendidos dois empreendimentos (Mangonia Lake e Lake Osborne) pelo Valor Geral de Venda (VGV) de US$ 78,5 milhões, representando um Recebimento Líquido de US$ 37 milhões, Lucro Bruto de US$ 17,8 milhões:





Lake Osborne: Empreendimento vendido com Cap Rate de 4,6% e Yield on Cost de 6,9%. Trata-se do segundo empreendimento construído pela AHS, em 2016.





Empreendimento vendido com Cap Rate de 4,6% e Yield on Cost de 6,9%. Trata-se do segundo empreendimento construído pela AHS, em 2016. Mangonia Lake: Empreendimento vendido com Cap Rate de 4,5% e Yield on Cost de 5,6%. Construído em 2019, essa foi a primeira obra da AHS a utilizar a metodologia construtiva de Parede de Concreto com Fôrmas de Alumínio.





Os empreendimentos vendidos faziam parte de um grupo de oito empreendimentos à venda que totalizam 1.661 unidades e US$ 365 milhões de VGV, com Margem Bruta média de aproximadamente 28%.





Urba

Em 11 de junho foi lançado o Smart Urba Dunlop, na cidade de Campinas, com um total de 980 unidades e R$ 149 milhões de VGV (100% Urba). O lançamento registrou 46% de vendas em apenas 19 dias.





A Venda Sobre Oferta (VSO) da Urba atingiu 38% no 2T21, mantendo-se estável em relação ao 1T21 e apresentando um aumento de 8 p.p. no comparativo com o 2T20.





“Com um land bank total de R$ 66,5 bilhões, a plataforma habitacional da MRV&Co já está preparada para intensificar suas operações e alcançar o patamar de 80 mil unidades anuais, dentro dos próximos anos”, acrescentou o balanço da companhia.

Sobre a MRV

A MRV Engenharia e Participações é a maior incorporadora e construtora da América Latina no segmento de Empreendimentos Residenciais Populares, com 41 anos de atuação, presente em 163 cidades, em 22 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal.





Desde o início de 2020 a companhia atua também nos Estados Unidos por meio da AHS Residential, com presença em 18 cidades. A MRV integra o Novo Mercado da B3 e é negociada com o código MRVE3 e compõe dentre outras a carteira teórica IBOV.